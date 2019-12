Due furti messi a segno nella notte tra martedì e mercoledì nel Sannio. Uno in Valle Caudina, a Bucciano, ai danni di un bar. Un altro, un'ora dopo a Frasso Telesino, in valle Telesina, in una tabaccheria e ricevitoria. Raid che potrebbero essere ricondotti alla stessa banda. A farlo pensare le dinamiche, di fatto identiche, dei due colpi, e la compatibilità degli orari dei due furti con la distanza che separa i due centri sanniti. A dover far luce su quanto accaduto saranno le indagini dei carabinieri, impegnati con i militari della stazione di Airola e della Compagnia di Montesarchio e con quelli della stazione di Frasso Telesino e la Compagnia di Cerreto Sannita. Al vaglio le immagini degli impianti di sorveglianza, sia pubblici che privati, ed eventuali testimonianze che potranno aiutare i militari a risalire all'identità dei ladri. Dal comando provinciale dell'Arma arriva così un appello alla collaborazione da parte dei cittadini e in particolare a segnalare situazioni ed individui sospetti. Un aiuto, quello della popolazione, fondamentale per le forze dell'ordine impegnate nel controllo del territorio e nella prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio.



Colpi, quelli dell'altra notte, che i banditi hanno messo a segno agendo indisturbati in zone non certo isolate. A Bucciano il raid ha preso di mira il bar Happy Days nella centrale via Provinciale. Erano circa le 3.50 quando alcuni uomini incappucciati dopo aver forzato, probabilmente con un piede di porco, la porta di ingresso e si sono introdotti nell'attività commerciale. Nessuno si è accorto della loro irruzione e così hanno avuto il tempo agire indisturbati e portar via dal bar il registratore di cassa con alcune centinaia di euro e tre computer portatili. Quindi la fuga. I proprietari si sono accorti del furto solo al mattino. Al vaglio dei carabinieri le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza del locale che avrebbero ripreso i malviventi all'opera anche se con il volto celato dai passamontagna. Un'ora dopo, intorno alle 5, il secondo raid. Ancora una volta una via centralissima, corso Calandra a Frasso Telesino. Obiettivo dei malviventi la tabaccheria «Amore», distante pochi metri dal Comune. Identiche le modalità utilizzate dai banditi con un piede di porco utilizzato per forzare la saracinesca. Anche in questo caso i ladri hanno agito indisturbati. Una volta nella tabaccheria-ricevitoria i banditi sono riusciti a razziare sigarette e biglietti «gratta e vinci» e a portar via una delle due slot presenti nel locale. Poi la fuga. In entrambi i casi i bottini dei furti restano da quantificare con precisione. Per i proprietari tanta amarezza e rabbia. La tabeccheria di corso Calandra in passato era già stata preso di mira dai ladri che erano riusciti a portar via le slot. I due furti dell'altra notte arrivano a pochi giorni di distanza dalla rapina commessa in pieno centro a Montesarchio, sempre ai danni di un Tabacchi, e di quella tentata ai danni di una donna bloccata nei pressi dell'Appia, nel territorio di Arpaia, alla guida della propria auto.

