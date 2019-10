LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con qualche distinguo, pure con un pizzico di scetticismo circa la riuscita, ma un'iniziativa corale che garantisca adeguata rappresentanza al Sannio alla Regione e in Parlamento risulta condivisa. Questione sollevata in questi ultimi giorni dal consigliere regionale dem Mino Mortaruolo e rilanciata dal sindaco Clemente Mastella , che ha invitato a far fronte comune spogliandosi delle casacche di partito. Il deputato Umberto Del Basso De Caro assicura «totale adesione» a qualsiasi iniziativa che assicuri un numero maggiore di consiglieri regionali al«Ad aderire - dice - ritengo debbano essere soprattutto i partiti, i tempi per le modifiche ci sono». In quanto al dato nazionale «ancora non c'è la legge di accompagnamento». Per l'esponente Pd dopo il taglio lineare dei parlamentari «il legislatore costituzionale si è posto il problema dei piccoli territori. Vedremo, pur sapendo che rieleggere sei parlamentari sarebbe utopistico». La senatrice di Fi Sandra Lonardo considera fondamentale che tutte le province debbano essere rappresentate politicamente a livello nazionale e regionale: «Questo non avverrebbe con la nuova legge e non avviene in Campania con le vigenti leggi. La cosa da fare è riconoscere alle piccole province il diritto di tribuna, sempre e comunque. A livello parlamentare si chiede per tutte le province di partire da una rappresentanza di due deputati e un senatore. Chi ha un maggior numero di abitanti si avvarrà del dato demografico rispetto alle aree più spopolate. Ritengo che la stessa cosa possa valere anche a livello regionale».La presa di posizione di Mortaruolo sorprende per la tempistica tardiva le senatrici pentastellate. «Accorgersi solo oggi che il Sannio non sia presente adeguatamente in Regione è la dimostrazione di come, in alcuni casi, la politica continui a restare troppo lontana dalla realtà. Abbiamo avuto esponenti sanniti di vari partiti nel corso degli ultimi anni sia nella giunta regionale che in Consiglio ma non mi pare che qualcuno di questi abbia fatto sentire la propria voce in maniera autorevole o abbia organizzato una raccolta firme o una forma di protesta seria nei riguardi degli organi preposti».A parere delle due senatrici 5 Stelle è evidente che, a pochi mesi dalle elezioni, nessuno dei consiglieri delle altre province nutra la stessa esigenza o possa mostrarsi interessato a fare fronte comune. Diversa è la questione del taglio dei parlamentari. «Per i 5 Stelle ha rappresentato una chiara vittoria politica, sociale e culturale, con la quale abbiamo restituito credibilità a una classe dirigente che per troppi anni ha promesso senza fare. Abbiamo mantenuto fede a quanto garantito ai nostri sostenitori da lungo tempo». La «riforma Fraccaro», in realtà cambia il rapporto numerico di rappresentanza sia alla(1 deputato per 151.210 abitanti, mentre oggi era 1 per 96.006 abitanti) che al(1 senatore per 302.420 abitanti, mentre oggi era 1 ogni 188.424 abitanti). «Ora, quindi, dobbiamo metterci al lavoro per ridisegnare i collegi elettorali con un'altra legge»., deputato pentastellato, rimarca che il taglio del numero dei parlamentari è stato portato nelle piazze durante la campagna elettorale e coerentemente il M5S lo ha portato nelle sedi parlamentari e fatto diventare legge. Circa il livello regionale, Maglione auspica una seria riflessione prima delle prossime elezioni affinché il territorio sannita non venga nuovamente mortificato nella redistribuzione dei consiglieri.Mastella ha proposto che i consigli provinciale e del capoluogo si riuniscano in seduta congiunta per dar vita a una forte iniziativa istituzionale sostenuta dalle forze politiche. Il presidente della Provincia Di Maria propone di «allargare la partecipazione a tutti i sindaci, promuovendo una riunione in una sede capiente come il San Vittorino». Infine, Fratelli d'Italia: «Il problema non è la rappresentanza, ma l'attenzione alle questioni. Proporremo un assessorato alle Aree Interne dice Jonathan Checola, dirigente regionale di FdI -. La crociata per la rappresentanza messa in atto negli ultimi giorni dalle varie forze politiche locali sembra fuori tempo, se non proprio fuori luogo. Perché il nostro unico consigliere regionale solo oggi ritiene opportuno presentare una mozione per modificare la legge in questione? Il problema aree interne si risolve solo garantendo una maggiore attenzione alle questioni, dai rifuti ai trasporti e spopolamento. Questa deve essere la crociata del futuro».© RIPRODUZIONE RISERVATA