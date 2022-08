Sannio, in coma dopo lite con un fratello: ansia per Bruno

Sarà ascoltato questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, Eugenio Caporaso, il 54enne accusato di aver ferito giovedì pomeriggio il fratello minore riducendolo in fin di vita. Si svolgerà alle 12 l'interrogatorio dell'uomo e l'udienza di convalida dell'arresto. Davanti al Gip Loredana Camerlengo, l'uomo potrà fornire la sua versione dei fatti e chiarire le motivazioni che avrebbero spinto i due alla violenta lite. Il 54enne, però, potrebbe anche decidere di rimanere il silenzio. Subito dopo l'accaduto, all'arrivo dei carabinieri della locale Stazione, il 54enne avrebbe pronunciato solo poche parole, incomprensibili, e ai militari sarebbe apparso sin da subito in stato di choc per quanto accaduto. A difendere l'uomo, al momento in stato di fermo, sarà l'avvocato Giovanni Procaccini che incontrerà il suo assistito, finito in carcere per tentato omicidio, direttamente questa mattina.

Intanto, Bruno - il fratello 51enne gravemente ferito alla testa - non sarebbe più in pericolo di vita sebbene le sue condizioni restino gravi. L'uomo, ricoverato presso l'ospedale «San Pio» di Benevento, dove giovedì è stato trasferito da un'ambulanza del 118 in codice rosso, attualmente è in coma farmacologico.

Nel frattempo, l'intera comunità di Cautano, il piccolo borgo ai piedi del Taburno, è in apprensione per le condizioni di Bruno ed è ancora attonita per l'intera vicenda. Poco dopo il ferimento, anche il sindaco di Cautano, Alessandro Gisoldi, si è recato in ospedale accertarsi delle condizioni del suo concittadino. «La nostra è una comunità di circa duemila persone ha spiegato il primo cittadino - ci conosciamo tutti e la notizia del ferimento di Bruno ha profondamente scosso tutti noi. Le sue condizioni restano gravi ma stazionarie. Mi hanno riferito che purtroppo ha perso molto sangue ma le ferite non sarebbero così profonde come si pensava inizialmente e questo ci ha dato una speranza».

Quello che è emerso nelle ultime ore è che i due vivono in condizioni difficili da molto tempo. A a tal proposito Gisoldi ha precisato che «uno dei due fratelli percepisce il reddito di cittadinanza ma al nostro Ente non sono arrivate altre richieste di aiuti». A ricostruire quanto accaduto giovedì pomeriggio, anche attraverso le testimonianze dei vicini che hanno allertato i primi soccorsi, saranno i carabinieri di Cautano che subito dopo il ferimento sono giunti sul posto. Secondo le prime ricostruzioni i due avrebbero cominciato a discutere nel primo pomeriggio, inizialmente ci sarebbe stato qualche spintone, poi il fratello maggiore avrebbe aggredito il 51enne lanciandogli contro alcune pietre. La lite è andata in scena in via Roma, una zona residenziale a pochi passi dal centro del paese. Restano da chiarire le cause che hanno scatenando la furibonda discussione tra i due ma, secondo diverse indiscrezioni, i due avrebbero sempre avuto un rapporto molto difficile, conflittuale. Dunque, il litigio di giovedì non sarebbe il primo episodio di scontro tra i due fratelli, appartenenti a una famiglia molto numerosa. Stavolta, però, è stata sfiorata la tragedia e al momento uno dei due è in carcere con l'accusa di tentato omicidio e l'altro versa in gravi condizioni di salute.