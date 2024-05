Ammonta a 7,5 milioni di euro la parte di reddito risparmiata dai lavoratori stranieri in provincia di Benevento e inviata ai rispettivi nuclei familiari nei Paese d’origine. Un milione in meno rispetto all’importo del 2022, due milioni in meno rispetto al 2021. Analizzando i numeri, il Sannio appare come il territorio regionale in cui il lavoro straniero diminuisce di più. Al primo posto delle destinazioni c’è l’Ucraina (1,3 milioni di euro), seguita da Romania (1,2 milioni) e India (430mila euro). Tutti importi in diminuzione rispetto allo scorso anno.

APPROFONDIMENTI Lavoro e stress, Sannio «eccezione» in Campania Sannio, emergenza in rosa: una madre su 5 non lavora Benevento, si intensifica la ragnatela dei controlli nei cantieri: sono 75 nel primo trimestre

Aumentano, invece, le rimesse verso Pakistan, Georgia, Egitto, Colombia, Albania e Burkina Faso. Complessivamente sono 107 i Paesi del mondo raggiunti da bonifici partiti dal Sannio. Lo rivela un report della Banca d'Italia, che raccoglie e pubblica mensilmente statistiche ufficiali sulle rimesse, sia in entrata che in uscita. In quest’ultimo caso vengono anche forniti dettagli aggiuntivi sul Paese del beneficiario e sulla provincia italiana di residenza del mittente. I dati pubblicati riportano i flussi che transitano tramite gli intermediari ufficiali, come gli operatori money transfer, le banche e le Poste. Curioso notare come ogni provincia campana abbia una classifica diversa, a sua volta diversa dalla classifica nazionale, molto spesso con qualche specificità che è il segno di una polarizzazione.

In Italia il maggior volume di denaro è quello risparmiato (e inviato) dai lavoratori bengalesi (oltre un miliardo di euro), seguito da Pakistan, Filippine e Marocco. Nel Sannio, invece, il «podio» è diverso e vede presenti Ucraina, Romania e India. Nella top ten sono presenti Mali e soprattutto Egitto, in quest’ultimo caso con un forte incremento di rimesse, da 98mila a 229mila euro in un anno. Ad Avellino (totale rimesse 16 milioni di euro, stabile rispetto allo scorso anno) le nazioni più indicate nei bonifici sono Georgia (5,6 milioni di euro), Ucraina (1,5 milioni) e Romania (1,2 milioni). Nella top ten irpina compare il Gambia. Il totale delle somme che partono da Caserta tocca invece i 72 milioni di euro, in risalita rispetto ai 70 milioni del 2022. Il podio della componente extracomunitaria in Terra di Lavoro vede nell’ordine India (10 milioni di euro), Ucraina (6 milioni) e Ghana (5,7 milioni). Anche in provincia di Napoli (totale 365 milioni di euro, in risalita di 3 milioni rispetto al 2022) al primo posto c’è la Georgia (63,5 milioni di euro), seguita dal Bangladesh (63,3 milioni) e dallo Sri Lanka (53,8 milioni). In quest’ultimo caso è stato registrato insieme a Milano il maggiore incremento di rimesse in un anno.

A Salerno, invece, il totale raggiunge quota 86 milioni di euro (stabile rispetto al 2022) e il podio è formato da Marocco (16,3 milioni di euro), India (15,4 milioni) e Georgia (11,3 milioni) in una classifica che vede anche la presenza delle Filippine. Ogni territorio regionale, quindi, ha una sua classifica e si caratterizza con una sua specificità. Una storia che si ripete a parti invertite: quello che fanno tanti lavoratori stranieri ricorda i flussi che nel ‘900 arrivavano dall’estero in Italia, frutto del lavoro degli emigranti che poi sono tornati. Un passato che non è poi così lontano: i numeri di Bankitalia rivelano che il saldo delle rimesse dell’Italia è diventato negativo solo dalla metà degli anni ‘90, quando l’ammontare delle rimesse in uscita, inviate da un numero via via crescente di lavoratori immigrati, spesso richiedenti asilo, ha superato quello delle rimesse in entrata, lascito della storia di emigrazione dell’Italia. Un altro aspetto rilevante è quello riguardante la mobilità internazionale del lavoro, che nel frattempo è cresciuta considerevolmente negli ultimi decenni, determinando così un aumento del valore assoluto dei flussi di rimesse registrati a livello globale.