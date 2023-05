Nove concerti, da giugno ad agosto, in location d'eccezione come quelle del Teatro Romano di Benevento e del Parco delle Antiche Terme Iacobelli di Telese Terme e poi, ad agosto, una tre giorni nel centro storico di Baselice. Dalla Valle Telesina al Fortore passando per la città capoluogo l'edizione 2023 del «Sannio Music Fest» svela il suo cartellone che vedrà esibirsi nell'estate sannita, tra gli altri, Fabio Concato, gli Avion Travel e Toquinho accompagnato per l'occasione da Camilla Faustino.

Un programma vario e di altissimo livello quello di questa terza edizione della rassegna musicale che spazia dal jazz alla bossa nova al cantautorato italiano. E dunque, per quanto riguarda le date del Teatro Romano di Benevento si parte il 24 giugno con l'esibizione del sassofonista siciliano Francesco Cafiso. Poi il 30 giugno sarà la volta di "Joe Barbieri & Friends" con il nuovo spettacolo/evento che celebra i 30 anni di carriera di Barbieri e che per l'occasione sarà in compagnia di alcuni graditi ospiti.

Il 4 luglio sarà la volta di Fabio Concato, con il suo straordinario concerto dal titolo "Musico ambulante" che tanto successo sta riscuotendo nei teatri e nelle arene di tutta Italia. Il 18 luglio spazio al trio di Danilo Perez che, insieme con John Patitucci ed Adam Steert, ha da sempre accompagnato il compianto sassofonista americano Whyne Shorter. La pianista giapponese Hiromi sarà invece la protagonista al Teatro Romano della serata del 22 luglio dove chiuderà il giorno 26 Toquinho, come detto accompagnato da Camilla Faustino, con un concerto-tributo ai grandi compositori della musica brasiliana, da Tom Jobim a Vinicius De Moraes, da Baden Powell a Chico Buarque De Hollanda.

Da Benevento al Telese che con le Antiche Terme Iacobelli ospiterà invece tre date del Sannio Music Fest. Programma telesino aperto il 14 luglio dall'esibizione degli Avion Travel. Il 20 luglio sarà poi la volta di Stefano Di Battista con lo spettacolo "Morricone Stories". Cartellone telesino del Sannio Music Fest che chiuderà il 4 agosto con la Sergio Caputo Big Band e lo spettacolo "40 anni di un Sabato Italiano". Quindi, da Telese a Baselice dove il centro storico del comune fortorino ospiterà dal 18 al 20 agosto alcuni tra i più interessanti artisti della scena jazzistica italiana con il programma ed i dettagli che verranno comunicati nel corso delle prossime settimane. Intanto, i biglietti di tutti i concerti sono già in vendita presso le prevendite abituali ed on line sulle piattaforme dedicate www.go2.it, www.ticketone.it e www.napolijazz.it. E per coloro che sono in possesso dei biglietti del concerto di Galliano del 21 luglio 2022, sarà possibile utilizzare i ticket d'ingresso già acquistati per assistere ad uno qualsiasi degli eventi in programma per questa terza edizione del Sannio Music Fest. Basterà presentarsi al botteghino del Teatro Romano di Benevento e richiedere il cambio biglietto.