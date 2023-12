Il Sannio è ancora terra di emigrazione. Il censimento Istat per il 2022, che ne misura l'incidenza sui territori, ne certifica i numeri: lo scorso anno 3.898 persone hanno lasciato la provincia, di cui 378 dal capoluogo.

Destinazione prioritaria le province del nord, mentre non sono molti quelli che scommettono sull'estero. E in più Benevento fa registrare uno dei dieci peggiori risultati in Italia, mettendo in raffronto i trasferimenti di residenza in ingresso e in uscita attraverso il calcolo del saldo migratorio: in pratica la città dell'Arco da un lato non attrae più abitanti, dall'altro non offre argomenti ed occasioni per restare.

Ed anche in questo caso la dinamica demografica è chiara, con una Campania spaccata in due, che vede le zone interne procedere con maggiore difficoltà.

Nel 2022 sono andate via dal Sannio 3.898 persone: in 1016 casi per province della stessa regione, mentre in 2.366 hanno scelto altre regioni allineandosi ai grandi flussi verso le province che l'Istat identifica come maggiormente attrattive: Milano, Roma, Parma, Bologna, Brescia, Firenze, Prato, Reggio Emilia, Rimini, Padova, Trento, Novara, Monza, Piacenza, Bergamo, Ravenna, Forlì, Verona, Trieste, Perugia. Solo 516 persone sono partite per l'estero. La percentuale sul totale della popolazione sfiora l'1,5%, sugli stessi livelli delle province di Avellino e Caserta, con un tasso superiore sia alla media regionale che a quella nazionale, attestata all'1,27%.

Prendendo invece in considerazione la sola città di Benevento, a partire sono state 1.305 persone, di cui 88 con destinazione estera. In questo caso la percentuale è del 2,32%, anche questa volta in linea con Avellino e Caserta, con il resto della regione che viaggia con numeri più bassi.

Confrontando le nuove residenze e quelle invece perse la città dell'Arco mostra un dato negativo di oltre 200 unità. In Campania accade solo a Napoli, e peraltro in questo caso l'incidenza percentuale del saldo negativo (-3.503 residenti) è inferiore rispetto a Benevento. In Italia è difficile trovare capoluoghi di provincia in cui le residenze diminuiscono anziché aumentare: generalmente infatti le città attraggono abitanti rispetto ai centri della provincia. A Benevento invece questo non accade, o non accade abbastanza, aggravando così il già negativo saldo naturale.

A fare compagnia al capoluogo sannita sono solo 18 realtà, e peraltro solo in otto casi con numeri percentuali più alti: Barletta, Andria, Trani, Crotone, Taranto, Catanzaro, Messina, Reggio Calabria, Trapani, Catania. Numeri più contenuti invece a Sassari, Nuoro, Enna, Caltanissetta, Vibo Valentia e Brindisi.

L'estero è quindi poco attrattivo per coloro che partono da Benevento, ultima provincia della Campania per questa tipologia di emigrazione, che è stata invece scelta da 813 residenti in Irpinia, da 1.538 persone in provincia di Caserta, 1.838 in provincia di Salerno e 4.820 in provincia di Napoli.

Il report dell'Istat consente di cogliere una dinamica che vede i residenti nelle province del nord più propensi ad optare per l'estero rispetto a chi vive nelle regioni meridionali. Le province in testa, all'interno di questa speciale classifica, sono Bolzano, Brescia e Vicenza, mentre i numeri più alti in assoluto sono quelli fatti registrare a Milano (8.577 persone). Lo studio realizzato dall'Istituto di Statistica si basa sul nuovo sistema di contabilità demografica, che oltre ad essere funzionale all'adempimento dei regolamenti europei in materia di statistiche migratorie e demografiche, è strettamente connesso al processo di digitalizzazione centralizzata delle anagrafi (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR di cui è titolare il Ministero dell'interno) e al progetto Istat di Censimento permanente.

Nel corso del 2022 è stato completato il subentro dei Comuni nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (Anpr).