La provincia di Benevento, insieme a quelle di Avellino e Potenza, è uno dei capoluoghi del risparmio nel Mezzogiorno. Oltre il 9% del reddito percepito dalle famiglie nel 2022 e non utilizzato per i consumi quotidiani è stato accantonato, formando un salvadanaio da 341 milioni di euro, poco più di 3mila euro a famiglia. È quanto emerge dalla prima indagine che quantifica la propensione al risparmio delle famiglie a livello provinciale, realizzata dal Centro Studi «Guglielmo Tagliacarne». Nella classifica nazionale, guidata dalla provincia di Biella, il Sannio occupa la posizione 29: unica provincia del Mezzogiorno fra le prime 30, insieme ad Avellino (casella 20) e Potenza (casella 25). Ad accrescere il valore della performance beneventana c’è il segno di una forte ripresa rispetto al periodo prepandemia: tre posizioni in più nella classifica generale (Avellino e Potenza ne perdono due) ed in più c’è il quarto aumento percentuale nel Mezzogiorno dopo Matera, Taranto e Bari, con la posizione nazionale 25 in questa speciale classifica.

IL TREND

Ben 16 province del Sud registrano un recupero di posizioni nel ranking per propensione al risparmio rispetto al 2019. La somma che le famiglie sannite sono riusciti a mettere da parte è la seconda in Campania: al primo posto c’è Avellino con una media di 3.593 euro, mentre ci sono importi più bassi a Salerno (2.774 euro), Napoli (2.651 euro) e Caserta (2.475 euro). A stabilizzare il dato sannita ci sono anche i numeri di Campobasso, dove il risparmio familiare raggiunge ugualmente intorno i 3mila euro. Nella geografia del risparmio disegnata dal “Tagliacarne”, peraltro, emerge un Sud che viaggia a più velocità, visto che Crotone e Ragusa, che chiudono la classifica nazionale, vedono un risparmio delle famiglie che raggiunge la metà rispetto a Benevento. Un segnale confortante se si considera che il reddito familiare al Sud è di circa il 32% inferiore a quello del Centro-Nord, il che si traduce anche in una necessaria maggiore propensione al consumo, in particolare di beni primari. Basti pensare che dal 2014 al 2022 l’incidenza della spesa media mensile per prodotti alimentari nel Sud è passata dal 21,7 al 23,5% sul totale degli acquisti. E questo anche in virtù di una brusca accelerazione dei prezzi di questi beni che, dopo la pandemia, sono cresciuti in misura maggiore nel Mezzogiorno rispetto al complesso del paese. E la conferma è stata fornita proprio nei giorni scorsi dalla rilevazione dei prezzi al consumo condotta dall’Istat. È anche una prova di resistenza e resilienza della provincia minore italiana, dove si registra la maggiore propensione al risparmio: così nelle prime posizioni della relativa graduatoria ci sono Biella, Vercelli, Asti, Modena, Varese, Alessandria, Pavia, Novara, Piacenza, Cremona e la stessa Benevento, vale a dire province che nella maggioranza dei casi non superano i 400.000 abitanti.

In ogni caso si tratta di un dato confortante per le zone interne della Campania, come sottolinea Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne: «Avellino e Benevento sono due delle tre province di tutto il Mezzogiorno (l'altra è Potenza) che si trovano nelle prime trenta posizioni della graduatoria del risparmio delle province italiane. In generale la provincia minore italiana si segnala per una maggiore capacità di risparmio, a testimonianza di un ruolo ancora forte di queste realtà più piccole di potere alimentare anche il processo di investimenti delle imprese familiari locali. La propensione al risparmio – aggiunge Esposito - dipende anche dalla demografia: in genere le fasce più anziane tendono a risparmiare di più e le due province hanno entrambe un indice di vecchiaia (popolazione over 64 anni/popolazione under 15) superiore a quello dell'Italia, ma soprattutto a quello del Sud».