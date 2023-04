Il Sannio pronto ad accogliere la rockstar Steve Vai

Un gigante della chitarra rock, uno dei più importanti, influenti guitar man della storia in una masterclass speciale, in esclusiva per il sud Italia. Il 20 maggio ad Apollosa, presso la Cyclopes – Startup, arriva il celebre Steve Vai. Un evento imperdibile con il quale il chitarrista incontrerà i partecipanti, in un pomeriggio dedicato al racconto della propria esperienza quarantennale, alla condivisione di elementi di teoria musicale, tecnica della chitarra, business della musica e metodi per scoprire e valorizzare l’identità musicale personale.

Si tratta dell'unica tappa per il Sud Italia promossa ed organizzata da Lizard Accademie Musicali - laboratorio di Benevento, Projenia Scs, Cosmoart associazione di promozione sociale e The Jack Benevento. Una masterclass, quella in programma ad Apollosa, di rilevanza nazionale, finalizzata a valorizzare e sviluppare la creatività ed i percorsi professionali di giovani talenti che potrebbero poi avere collaborazioni con artisti noti.

«Porteremo un artista di fama internazionale nel Sannio, oltre ad essere un secondo evento dopo Kiko Loureiro, chitarrista dei Megadeth, che abbiamo ospitato a gennaio. Da questa forte passione tra gli organizzatori per il genere rock si è cercato di concretizzare sul territorio una serie di eventi unici. E sono eventi che intendiamo anche organizzare con cadenza periodica portando dei nomi importanti del panorama artistico internazionale nel Sannio», spiega Augusto Ozzella, direttore tecnico della Cyclopes.

Camilla Sperati sarà la special guest che accompagnerà l'artista statunitense. La giovane chitarrista romana attualmente collabora anche con il marchio svedese di strumenti musicali Strandberg Guitars. Tre le band, invece, selezionate per aprire la masterclass, su 37 richieste arrivate da tutta Italia. Si tratta dei Nereide da Lecce, dei New Horizons da Pisa e degli Other View da Milano.