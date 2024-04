Fondovalle, i dubbi degli «Amici della Terra»

Tracciato della Fondo Valle Vitulanese, il Club di Benevento degli «Amici della Terra» esprime la prorpria perplessità sulla scelta del Comune di Vitulano di rinunciare davanti al Consiglio di Stato, al contenzionso contro la Provincia di Benevento, sulla scorta dell'accordo firmato il 21 febbraio tra Regione Campania, Acamir, Comune di Vitulano, la stessa Provincia e l’impresa appaltatrice.

Per gli ambientalisti si tratta di «un inaspettato cambio di posizione da parte del sindaco Raffaele Scarinzi, il quale negli anni scorsi si era espresso palesemente contrario, rivolgendosi persino al Tribunale amministrativo».

Gli «Amici della Terra» si dicono «consapevoli dell’inutilità di quest’opera pubblica impostata nei decenni scorsi, che oggigiorno è da considerarsi obsoleta e non corrispondente alle mutate esigenze del territorio».

Infine ricordano: «Da tempo abbiamo espresso la nostra netta contrarietà, e sin da subito ci siamo interessati della vicenda, effettuando anche dei sopralluoghi sul posto, alcuni dei quali accompagnati dall’avvocato Giovanna Mazzone, e analizzando attentamente il progetto per verificare i possibili rischi per l’agricoltura e per il paesaggio, impatti che andrebbero a colpire direttamente l’economia locale. Resta la domanda principale, chi ci guadagnerà realmente con la realizzazione di questa dannosa ed inutile infrastruttura viaria?».