Statale 87, ancora tempi lunghi per il ripristino di un dissesto provocato dall'alluvione del 2015 e che ha risucchiato a valle una parte della carreggiata. La frana ha determinano il restringimento del tratto stradale con limitazioni al traffico in direzione Campobasso-Benevento, nei pressi dell'autovelox a postazione fissa del Comune di Fragneto Monforte. Gli interventi di ripristino sono previsti entro il prossimo anno.

La «Sannitica» si imbocca in direzione Campobasso, allo svincolo di contrada Torrepalazzo al chilometro 78 e prosegue per la Fondovalle Tammaro passando per i territori di Fragneto Monforte, Campolattaro, Pontelandolfo, Morcone e Sassinoro, dove si immette nell'agro del Molise. Relativamente al chilometro 83 nel territorio di Fragneto Monforte, «il restringimento di carreggiata - scrive in una nota l'Anas - riguarda esclusivamente la direzione di marcia Campobasso-Benevento. Lungo la carreggiata, in corrispondenza del km 82,700, nel territorio comunale di Fragneto Monforte, si rese necessaria la chiusura della corsia di marcia in seguito alla rottura dell'arginello e del conseguente danneggiamento delle barriere stradali, un evento del tutto eccezionale e occasionale che impediva il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta in caso di veicolo in svio, pur non compromettendo in alcun modo la stabilità complessiva della strada. Tale provvedimento per la circolazione è attivo in un punto della statale in cui, di fatto, viene "anticipata" di circa 250 metri quella che è la naturale configurazione geometrica della strada, che da doppia corsia passa a corsia unica al km 82,700 e, di fatto, non ha arrecato particolari disagi o rallentamenti per i flussi veicolari che interessano la Ss87». Nelle more dell'attivazione dei fondi Regionali, Anas ha comunque inserito tale intervento «nel proprio Piano dei fabbisogni, con l'obiettivo di cantierizzare l'intervento (il cui investimento è stimato in circa 1,5 milioni di euro) nel corso del prossimo anno».

Dopo l'alluvione che nell'ottobre 2015 causò ingenti danni al territorio beneventano, Anas individuò sulla rete stradale di competenza numerosi danni, per sanare i quali, a seguito di indagini e approfondimenti, individuò 36 interventi da eseguire, per un investimento complessivo di circa 150 milioni di euro. All'epoca, la Regione Campania istituì un commissario straordinario e si impegnò, nel tempo, a finanziare gli interventi di ripristino necessari. Anas eseguì studi di fattibilità tecnico-economica, indagini, progettazioni e monitoraggi, oltre a realizzare fattivamente oltre 30 interventi, secondo una precisa lista di priorità, dettata da urgenze per la risoluzione di tratti in frana, messa in sicurezza di aree abitate nonché eliminazione di pericoli per la circolazione.

«Continuamente sollecito l'Anas - ha precisato il sindaco Luigi Facchino - di realizzare le opere di ripristino per riaprire integralmente la carreggiata». A pochi metri dal dissesto di Fragneto Monforte c'è l'altra storica frana del 2013 nel territorio di Torrecuso, al chilometro 82,4, dove vige il senso unico alternato che crea lunghe code di auto e notevoli rallentamenti alla circolazione. «La mancata rimozione del semaforo provvisorio - ha detto il sindaco di Pontelandolfo Valerio Testa - crea molti disagi. Sono dieci anni che questa situazione va avanti e non si riesce a trovare una soluzione concreta. È necessaria una discussione seria anche con i sindaci dei Comuni della zona. Il disagio è notevole tutto l'anno e in estate si creano code interminabili. Il transito è limitato anche per i mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco, perciò si chiedeva la riapertura almeno per l'estate. Scriverò al prefetto per capire se ci sono progettualità al riguardo».