«Veder giocare Tonino Virelli era uno spettacolo. Rapido, intelligente, la palla incollata al piede, un Baggio prima di Baggio». Così scriveva il giornalista Giancristiano Desiderio, dieci anni fa, parlando della grande passione dei santagatesi per il calcio. E Tonino Virelli in questo era decisamente santagatese. Ieri mattina, quando si è diffusa la notizia che quell'uomo ritrovato senza vita sul fondo del Vallone Martorano era lui i più sono rimasti increduli, scossi dalla tragedia che in quel momento stava investendo la comunità santagatese. Impiegato comunale, 66 anni ed ormai prossimo alla pensione, Virelli lascia una moglie e tre figlie. E poi, tanti interrogativi sul perché di un gesto così estremo.

Una comunità che questo pomeriggio si stringerà nel dolore quando alle. Per quel momento l'amministrazione comunale santagatese ha dichiarato il lutto cittadino. L'allarme a Sant'Agata era scattato ieri mattina, poco dopo le 6, quando alcune persone avevano notato una vettura, una Fiat 500X bianca, in sosta contromano lungo il ponte sul Martorano, quello che affaccia sul costone tufaceo del centro storico di Sant'Agata de' Goti. Lo stesso che ogni domenica viene scelto dai turisti per un selfie ed una foto ricordo. Vicino al parapetto un paio di pantofole che hanno fatto subito pensare ad un gesto estremo. Tra i primi ad arrivare sul posto con i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Sant'Agata de' Goti e gli agenti della Polizia Municipale anche il sindaco Salvatore Riccio.Solo quando i vigili del fuoco hanno raggiunto il Martorano, calandosi dal ponte di viale Vittorio Emanuele III, è stata però confermata la presenza di un corpo, un uomo, ormai senza vita, vicino al corso d'acqua. A quel punto sono state avviate le operazioni di recupero rese complesse anche dalla presenza della vegetazione. E solo dopo circa due ore, quando è stato completato il recupero della salma, è stato possibile procedere all'identificazione dando purtroppo la conferma dell'indiscrezione che ormai si era diffusa. Il corpo era quello di Tonino Virelli.Intanto, a seguire a distanza gli interventi dei vigili del fuoco una folla di persone, curiosi richiamati dalla presenza dei mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine.Poi, una volta terminate le operazioni di recupero ed i rilievi da parte dei carabinieri, è stato possibile riaprire al traffico viale Vittorio Emanuele III. Già nella tarda mattinata, quando ormai la notizia era divenuta di dominio pubblico, è arrivato il messaggio di cordoglio da parte del sindaco della Città di Sant'Agata de' Goti Salvatore Riccio.«Tonino - questo il messaggio - con grande tristezza abbiamo appreso della Tua tragica dipartita e ci stringiamo con commozione ed affetto alla Tua famiglia in questa dolorosa circostanza». Messaggio di cordoglio anche dallo sport santagatese con l'ASD Virtus Goti '97. «Con commozione ci stringiamo si legge nel post pubblicato sui social - al dolore della famiglia Virelli per la tragica dipartita del caro Tonino. Che la terra ti sia lieve».Funerali come detto in programma questo pomeriggio con le esequie che muoveranno alle 16.00 dalla casa dell'estinto e proseguiranno per la chiesa dell'Annunziata dove alle 16.30 sarà officiato il rito funebre.