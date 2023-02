Resta chiuso, quando sono trascorse ormai più di tre settimane dal crollo del "Lotto Longo", il cimitero capoluogo di Sant'Agata. Resta invece aperta la questione inerente la messa in sicurezza dell'ala interessata dalla frana nella notte tra il 18 e il 19 gennaio scorsi. Vicenda oggetto di un intervento del deputato di Forza Italia, oltre che capogruppo della Commissione Finanze alla Camera, Francesco Maria Rubano, che in una nota si è rivolto direttamente al sindaco di Sant'Agata, Salvatore Riccio, per chiedere «una stima urgente dei costi per la messa in sicurezza dell'area cimiteriale del centro caudino».

«Ho ottenuto le parole del parlamentare sannita - l'assicurazione della Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile regionale che, non appena l'area sarà sottoposta a dissequestro, verrà effettuata una nuova ricognizione dei tecnici». Rubano assicura, quindi, che continuerà «a seguire senza sosta ogni attività utile per la problematica di Sant'Agata. La difesa del territorio è una priorità del governo di centrodestra ha concluso , oggi più che mai è necessario l'impegno di tutti per poter pianificare e avviare con rapidità gli interventi necessari a restituire sicurezza alle popolazioni di un territorio ad altissimo rischio idrogeologico».

Il sindaco Riccio, intanto, non replica direttamente al deputato forzista, ma con le sue dichiarazioni prova a fare chiarezza su alcuni punti. «Al momento in Comune sottolinea la fascia tricolore - non risulta nessuna richiesta di stima dei danni, quello che è certo però è che stiamo lavorando per predisporre un progetto tecnico per la messa in sicurezza di tutta l'area interessata dal dissesto idrogeologico». E ricorda anche le iniziative messe in campo: «Questa amministrazione ha avuto sin dall'inizio rapporti con la Protezione civile regionale e già dopo due giorni abbiamo avuto il decreto di finanziamento per le opere di somma urgenza». Risorse per 199mila euro che la giunta Riccio aveva richiesto già il 20 gennaio e che saranno destinate proprio alla messa in sicurezza dell'area interessata.

A causa del crollo di una parte del "Lotto Longo", più di cento salme, tumulate nel lato destro del blocco, erano rovinate sul fondo del Vallone Pozzilli. Le operazioni di recupero delle casse e dei cassettini erano terminate nella giornata del 31 gennaio e ai defunti coinvolti in questo caso l'Unità pastorale aveva dedicato una messa in suffragio il 5 febbraio, nel giorno di Sant'Agata, celebrata dal vescovo Giuseppe Mazzafaro. Mentre veniva completato il recupero delle salme, si era provveduto anche all'estumulazione delle salme del lato sinistro del lotto, rimasto in piedi ma a forte rischio crollo. Feretri quindi spostati in altri blocchi del cimitero, per quelle famiglie che ne avevano disponibilità, o sistemati provvisoriamente nella Chiesa madre. Da allora, da quando le operazioni di recupero sono state completate, il cimitero è rimasto però chiuso per effetto di un'ordinanza sindacale che Riccio aveva firmato già nel giorno del crollo, al fine di consentire i lavori. Provvedimento ancora in vigore in attesa che il "Lotto Longo" venga messo in sicurezza. Sull'intera vicenda, i gruppi di opposizione di Pd e Dei Goti hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale. Richiesta, spiegano i consiglieri di minoranza, che avanzeranno nuovamente oggi, nel corso della conferenza dei capigruppo chiamata a calendarizzare la prossima seduta del parlamentino santagatese.