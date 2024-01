La mattina del 19 gennaio di un anno fa Sant'Agata de' Goti si svegliava con la notizia del crollo di un'ala (nel Lotto Longo) del cimitero comunale di via Santisi. Le immagini dei feretri, oltre 120, rovinati nel vallone Martorano avrebbero fatto nei giorni a seguire il giro di telegiornali e trasmissioni di approfondimento. Le operazioni di recupero delle salme si sarebbero concluse solo il 31 gennaio con i cassettini sistemati in parte nei loculi a disposizione dei familiari e in parte, per chi non aveva un'alternativa, nella chiesa madre del cimitero. Le salme sono ancora lì, mentre in questi mesi sono andati avanti i lavori per la messa in sicurezza del lotto crollato, oggi tornato completamente accessibile, e per la costruzione dei nuovi loculi. Ieri, ad interrogare amministrazione comunale e Procura su quanto fatto in questi dodici mesi, è stato l'avvocato Alessandro Della Ratta che da quel 19 gennaio assiste una parte di quelle famiglie che hanno visto i feretri dei loro cari coinvolti nel crollo.

«Da quella mattina è passato giusto un anno ed ancora una volta - la denuncia del legale - si rinnova il dolore dei familiari nel vedere, ad un anno di distanza, le bare dei propri cari defunti, che erano sepolti in quell'ala, e di quelli sepolti nell'ala accanto che pure presentava segni di cedimento, per cui si rese necessario Io svuotamento e l'abbattimento, che continuano ad essere depositate nella Chiesa madre del cimitero, senza ancora alcuna ricollocazione definitiva». «A nome delle numerose parti offese che rappresento - l'appello dell'avvocato Della Ratta -, facendomi interprete del comune sentimento di dolore ed anche di rabbia, sollecito una celere definizione del procedimento amministrativo per la ricollocazione delle bare nei loculi costruiti nella parte nuova del cimitero per ridare ai defunti delle nostre famiglie una degna sepoltura.

Nel contempo, esprimo piena fiducia, confermandola, nell'operato della Procura della Repubblica, auspicando, nei limiti del possibile e dei termini di legge, una rapida conclusione della fase delle indagini preliminari per procedere all'accertamento processuale delle eventuali responsabilità».

I feretri, ha però assicurato ieri l'assessore ai Lavori pubblici Valerio Viscusi, saranno presto collocati nei nuovi loculi realizzati dal Comune di Sant'Agata de' Goti. «I lavori non hanno interessato solo la messa in sicurezza dell'area - ha infatti spiegato Viscusi - ma anche la realizzazione di cento nuovi loculi che saranno, già dai prossimi giorni, disponibili per la riallocazione di salme e cassettini ossario. Le famiglie dei defunti verranno contattate per le procedure di trasferimento. Inoltre, altri importanti interventi sul cimitero capoluogo, saranno realizzati recuperando residui di mutui che permetteranno la costruzione di ulteriori cento loculi che andranno a sostituire quelli abbattuti perché in precarie condizioni e che saranno successivamente riassegnati agli aventi diritto». C'è poi anche un progetto, ha annunciato Viscusi, che prevede un finanziamento da un milione di euro circa per la riqualificazione complessiva dell'area cimiteriale. E ieri è intervenuto anche il sindaco Salvatore Riccio che, ricordando gli interventi completati, ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alle operazioni di recupero dei feretri prima e poi alla completa messa in sicurezza dell'area. La fascia tricolore si è quindi rivolta a quanti hanno visto la salma di un proprio familiare coinvolta nel crollo: «Ancora grazie perché hanno avuto fiducia e dimostrato enorme comprensione in un momento difficile che tutta la nostra comunità ha vissuto con dolore ed apprensione. Speriamo, in questo modo, di aver restituito dignità ai nostri defunti».