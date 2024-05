Verde e strade, missione decoro per l'Infiorata

Sant'Agata de' Goti «si prepara all’Infiorata del Corpus Domini organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso, l’evento più colorato e atteso dell’anno, attraverso una programmazione straordinaria della manutenzione del verde». Così il consigliere comunale delegato Alessandro Mauro, che in proposito assicura: «L'amministrazione comunale farà la sua parte per garantire piazze e strade pulite attraverso una programmazione ad hoc per l’occasione che si aggiunge agli interventi di pulizia del centro storico già effettuati nei giorni scorsi e che proseguiranno per tutta la prossima settimana».

Previsto eccezionalmente un lavaggio isotermico delle principali piazze del centro cittadino e delle arterie principali, che verrà effettuato sia prima dell’evento che dopo, anche se la Società Operaia ha predisposto, come ogni anno, protezioni alla pavimentazione.

Mauro fa poi sapere che intanto proseguono «gli interventi di pulizia ordinaria nei cimiteri e nelle frazioni: da Palmentata dove con fede e devozione ci si prepara ai festeggiamenti in onore della Vergine che si concluderanno questo fine settimana, a contrada Verroni».