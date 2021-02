Una denuncia contro ignoti per il reato di omicidio colposo è stata presentata alla stazione carabinieri di Sant'Agata de' Goti dalla famiglia di una donna di 52 anni deceduta lunedì nell'ospedale di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove, pochi giorni prima, si era sottoposta a un intervento chirurgico. Una tragedia che ha privato per sempre Silvana De Masi dell'affetto dei suoi cari e dei suoi amati nipotini e su cui, adesso, la famiglia chiede venga fatta chiarezza.

A seguito della denuncia presentata dall'avvocato Gaetano Piccoli, su incarico dei parenti della De Masi, la Procura di Nocera Inferiore, competente sul territorio di Mercato San Severino, ha aperto un'inchiesta. I primi effetti sono stati il sequestro della salma, in attesa dell'esame autoptico, e quello delle cartelle cliniche.

Tra i documenti al vaglio degli inquirenti quelli relativi al ricovero della donna presso l'ospedale salernitano, struttura a cui De Masi si era rivolta per un intervento riparatorio. I problemi per la 52enne erano infatti cominciati alcuni mesi fa quando, a settembre, aveva deciso di sottoporsi ad un intervento di mini bypass gastrico presso l'ospedale «Fatebenefratelli» di Benevento. Iniziava, così, un lungo calvario per la donna, costretta a sottoporsi ad altri due interventi, i giorni passati in terapia intensiva e, poi, la lunga riabilitazione. Settimane passate in casa, dopo il suo rientro a Sant'Agata de' Goti, assistita dalla famiglia. Nonostante la gioia per il ritorno agli affetti più cari però, i problemi per la donna non erano finiti. Dopo essersi rivolta anche al «Sant'Alfonso Maria de' Liguori» di Sant'Agata, per lei era maturata la decisione di sottoporsi a un nuovo, delicato, intervento presso la struttura sanitaria di Mercato San Severino. Nessuno poteva però pensare che quel viaggio verso la provincia di Salerno sarebbe stato l'ultimo.



La notizia della sua morte a Sant'Agata si è diffusa rapidamente già nella mattinata di lunedì. La famiglia di Silvana, la donna lascia il marito e tre figli, è molto conosciuta in città e in molti, in questi ultimi mesi, si erano interessati al suo stato di salute dopo le notizie preoccupanti arrivate a seguito delle prime operazioni. Lunedì sera parenti e conoscenti si sono ritrovati presso il duomo dell'Assunta dove è stata celebrata una funzione religiosa in suo suffragio. Intanto, la famiglia valutava con il proprio avvocato la decisione di avviare un'azione legale decidendo, così, di presentare denuncia contro ignoti ai carabinieri di Sant'Agata de' Goti. Per quanto riguarda il rito funebre ci sarà da aspettare le decisioni della Procura che sta seguendo l'indagine sull'esecuzione dell'esame autoptico. Solo in seguito, con il dissequestro della salma, sarà possibile organizzare le esequie e riportare la salma nel Sannio. Sarà quella l'occasione per l'ultimo addio a Silvana.



Tanti i messaggi di cordoglio sui social, che ancora per tutta la giornata di ieri, hanno raggiunto i familiari della De Masi. Molti ne hanno ricordato la grinta e il sorriso. E poi l'incredulità per una morte che in tanti hanno definito assurda.

«Al momento riteniamo prematuro qualsiasi commento», dichiarano intanto dall'ospedale «Fatebenefratelli» di Benevento dove la donna si era sottoposta in autunno all'intervento di mini bypass gastrico. Le parole sono quelle del direttore amministrativo Giovanni Carozza, che poi aggiunge: «Abbiamo appreso la notizia dagli organi di stampa e siamo a disposizione dell'autorità giudiziaria e degli organi inquirenti».



