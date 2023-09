Ospedale De' Liguori, Carpentieri: «Caratteristiche per essere un fiore all’occhiello»

Ancora agitazione e polemiche sulla gestione dell’ospedale di Sant’Agata dei Goti. Il Movimento Civico per l’Ospedale ha comunicato: «Sono stati effettuati i primi interventi chirurgici in day surgery dai medici del Pascale, affiancati dal personale del De’ Liguori, ma siamo ancora lontani dall'attuazione della delibera di Giunta Regionale che dispone il trasferimento del reparto oncologico del Pascale al secondo piano del nostro ospedale. Se è stato fatto un passo avanti – sottolineano gli attivisti - si deve anche alla mobilitazione dei cittadini e all'impegno politico di chi, come l’onorevole Rubano, non è disposto a fare calare il silenzio sul destino del nostro ospedale»

Intanto, mentre dal Movimento attendono l'esito del prossimo incontro tra Dirigenza del Pascale e del San Pio - che si svolgerà il prossimo 3 ottobre come annunciato dalla dirigente Morgante - ieri il gruppo di Fratelli D'Italia ha ricevuto il consigliere regionale Nunzio Carpentieri per discutere delle problematiche che riguardano il presidio ospedaliero sannita.

Gli esponenti di FdI, attraverso una nota stampa, hanno evidenziato: «L'onorevole Carpentieri, Presidente della Commissione Trasparenza - Fondi Regionali e Rapporti degli Enti con la Regione, ha dato piena disponibilità a spendersi per la causa, impegnandosi a convocare l'audizione in Regione sul tema.

L'onorevole – spiegano - ha avuto anche la possibilità di visitare la struttura ospedaliera, a margine di un incontro che è stato anche momento di confronto tra gli attivisti che ancora una volta, rinnovano il loro impegno su temi cruciali per il nostro territorio»

Inoltre, il consigliere regionale ha visitato l’ospedale rimanendo colpito dall’intera struttura che ha «caratteristiche per essere un fiore all’occhiello della sanità pubblica»