Ieri mattina il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Salvatore Riccio e il consigliere comunale Renato Lombardi, delegato a rappresentare la minoranza consiliare, hanno incontrato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, per discutere delle criticità del Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Al summit, hanno preso parte anche Antonio Postiglione, direttore generale per il Coordinamento del sistema sanitario regionale, e i direttori generali di Asl e Rummo, Gennaro Volpe e Maria Morgante. «È stato un incontro positivo dice la manager che ha consentito di mettere i punti fermi su alcune questioni. Nei prossimi giorni si valuteranno tutti i possibili potenziamenti della struttura, compatibilmente con le carenze di personale e con le decisioni del Governo». Quanto all'Asl, «abbiamo esaminato le varie opportunità: sono confermati sia la casa che l'ospedale di comunità, ma ci siamo comunque aggiornati per una visione complessiva della struttura».

APPROFONDIMENTI Fuoco di Sant’Antonio, è allarme per i contagi a Roma. «Cresciuti del 20%» Covid in Campania, 986 positivi e otto morti: indice di contagio al 9,06% Virus respiratorio sinciziale, a Roma picchi di ricoveri tra i bambini piccoli: cos'è e come si cura



La riunione a palazzo Santa Lucia ha avuto inizio con l'intervento del sindaco Riccio, che ha portato all'attenzione degli interlocutori i temi discussi durante il consiglio comunale aperto del 19 dicembre scorso sulle condizioni del presidio. «Condizioni per le quali è di primaria necessità definire un'azione concreta - sottolineano sia Riccio che Lombardi, in una dichiarazione congiunta a margine dell'incontro per arrivare a una conclusione. Dopo ampia discussione con la parte tecnica presente e con i vertici sanitari, e dopo i nostri interventi tesi a chiarire l'estrema gravità di una situazione non più rinviabile, è stata avviata una fase di confronto e di verifica con una conseguente seria e necessaria presa di coscienza della condizione in cui versa la sanità ospedaliera del Sannio, con riferimento, in particolare, all'ospedale di Sant'Agata. Il presidente De Luca, acquisite le nostre istanze e ascoltate le nostre legittime preoccupazioni, è intervenuto richiedendo alla parte tecnica e ai rappresentanti delle istituzioni sanitarie territoriali per competenza, di presentare alla sua attenzione, entro pochi giorni e dopo una ricognizione tecnico-operativa, un progetto concreto, reale e fattibile di potenziamento dell'ospedale. Al momento le perplessità del governatore sono legate alla scarsità di personale che non può essere risolta senza un intervento del governo nazionale. Dall'incontro, certamente chiarificatore, ci aspettiamo, a breve, soluzioni chiare e realistiche per il definitivo rilancio della struttura».





Sulla vicenda è intervenuto, con sollecitudine, il Movimento civico per l'ospedale. «Stando alle dichiarazioni del sindaco Riccio e del consigliere Lombardi si legge nella nota pare che il presidente De Luca abbia finalmente riconosciuto la criticità delle condizioni in cui versa l'assistenza sanitaria sul territorio, sburgiardando i dati riferiti, nelle scorse settimane, dalla dirigenza dell'azienda ospedaliera. Il governatore ha richiesto ai consulenti tecnici e ai rappresentanti delle istituzioni sanitarie territoriali, di preparare e di inviargli, nell'arco di pochi giorni, un progetto serio, concreto e fattibile per il potenziamento del Sant'Alfonso. Noi riteniamo assolutamente insoddisfacente questa decisione, finalizzata ancora una volta, a prendere tempo. Di tempo non ne abbiamo più per cui chiediamo che sia attuato il decreto 41/2019, unico atto rispondente alle esigenze del territorio. È nostra ferma intenzione rimandare al mittente ogni opzione al ribasso».

Il potenziamento dell'ospedale, come in più occasioni è stato sottolineato dagli esperti del settore, deve passare necessariamente attraverso l'apertura di una serie di reparti che sono imprescindibili dalla presenza dell'unità di Pronto soccorso. Infatti, se arrivano pazienti in condizioni gravi, sia per traumi che per ictus, infarto o altri accidenti, la struttura deve essere in grado di far fronte alle emergenze nell'immediato, con un team di chirurghi, neurochirurghi, cardiologi, radiologi e anestesisti che, al momento, mancano e che sono di vitale importanza per garantire la sicurezza degli interventi e delle cure. Si tratta di servizi che devono essere riorganizzati e che richiedono tempi tecnici piuttosto lunghi.