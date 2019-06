CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 11 Giugno 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre, due, uno, via. Luci nuove e nuova luce sul complesso di Sant'Ilario. Quanta strada e quante strade ha visto percorrere a partire dall'età imperiale quando era una taverna lungo l'Appia Antica. Ospitava e ritemprava i viaggiatori a cavallo. Molta storia, oltre che leggenda, è legata a quel luogo che in età moderna divenne la prima versione della indimenticabile «Taverna di Orazio» in onore delle soste effettuate dal grande poeta. L'ex chiesetta longobarda era stata anche un romantico casolare con annessi orto e animali, poi il restauro e la riproposta come monumento di assoluta importanza storica (rientra oggi nel tour Unesco della Longobardia meridionale). Valorizzazione completata con la decisione dell'allora presidente della Provincia Carmine Nardone di realizzare un parco archeologico dopo la campagna di scavi che portò alla luce reperti romani e medievali. Oggi il complesso ospita il museo virtuale dell'Arco di Traiano.