Correggere i comportamenti impropri, o il riconoscimento Unesco per la chiesa di Santa Sofia potrebbe essere a rischio. Quello giunto a Palazzo Mosti dalla sede romana dell'agenzia Onu per l'educazione, la scienza e la cultura è un autentico campanello d'allarme. Al momento non ci sarebbero comunicazioni ufficiali, né provvedimenti che mettano in discussione il prestigioso brand ottenuto nel 2011 nell'ambito del sito seriale Italia langobardorum. Ma l'alert è partito ed è andato ben oltre il generico monito. Tanto da aver già fatto scattare contromisure: «Ho dato disposizioni alla polizia municipale e agli uffici deputati al rilascio delle autorizzazioni - rivela Mastella - acché vi sia il massimo rigore nella gestione delle attività presenti in luoghi di particolare rilievo come l'area circostante Santa Sofia. Abbiamo portato avanti un articolato lavoro per entrare nuovamente nella lista patrimonio mondiale con la via Appia. Siamo impegnati anche sulla Rotta di Enea. Il flusso turistico è in grandissima crescita. Non possiamo gettare tutto alle ortiche a causa di comportamenti superficiali non degni di tanta bellezza».

APPROFONDIMENTI «Dimensionamento, il Sannio pagherà il prezzo più alto» «Così la lite è finita nel sangue», ragazzo accusato di tentato omicidio Acqua, 50 test puliti dopo il picco di veleni

Il sindaco si è confrontato anche con i vertici della Curia, per sensibilizzare in particolare la parrocchia di Santa Sofia, e per essa gli sposi, a una maggiore sobrietà nei festeggiamenti: «Basta fiori e addobbi di plastica lasciati sul selciato». E chiaramente non dovranno più ripetersi casi come quello, divenuto virale, del tavolino per il pranzo posizionato ai piedi del campanile di Santa Sofia. Un episodio sanzionato dai vigili, mentre il settore Attività produttive ha fatto partire l'ordine di rimozione delle panche in legno collocate dalla stessa attività in piena buffer zone. Il giro di vite riguarderà anche l'area dell'Arco di Traiano: «Ho ordinato che venga rimosso tutto ciò che non si coniuga con il decoro urbano - annuncia Mastella -. Ben venga l'iniziativa d'impresa, purché non collida con la nostra vocazione culturale e turistica sempre più spiccata».