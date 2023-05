Tre giorni all'insegna del gusto con prodotti tipici, eccellenze della cucina regionale e prodotti artigianali. «Gusto Italia in tour», che torna a Benevento dopo il successo delle edizioni precedenti propone, da questa mattina fino a domenica 28 maggio, quanto di meglio c'è nella produzione tipica regionale. Sono complessivamente 6 le regioni - Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Umbria e, naturalmente, Campania - che animeranno con l'irresistibile richiamo dei loro prodotti i trenta stand allestiti lungo corso Garibaldi. La Fiera dell'enogastronomia, dell'artigianato e del turismo, promossa ed organizzata dall'associazione Italia Eventi in collaborazione con la Pro Loco «Samnium» di Benevento ed il patrocinio dell'amministrazione comunale e dell'Unione nazionale organizzatori di eventi, con le sue caratteristiche casette in legno intende offrire una coloratissima e gustosa vetrina dei prodotti tipici del territorio.

Nel corso della tre giorni sono in programma anche show cooking promossi da aziende sannite. Al lavoro rinomati chef che in piazza Federico Torre prepareranno piatti caratteristici e tradizionali del territorio di appartenenza. Domani, con inizio alle 19, la chef Michela Panarese dell'agriturismo «Cashbox» preparerà i «cicatielli alla Monte Matese» con pasta fatta a mano. L'appuntamento gastronomico, aperto al pubblico, è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Sant'Arcangelo Trimonte presieduta da Nicola Tucci. Domenica sarà il turno dello chef Carmine Coda dell'agriturismo «Masseria grande» che realizzerà dal vivo la «Cianfotta di Vanvitelli» grazie anche alla collaborazione della Pro Loco di Airola e del suo presidente Franco Napoletano.

Tra i prodotti tipici in vetrina ogni tipo di tarallo, dal gusto salato, rustico o dolce, proposti con altri prodotti da forno dalla Puglia con vini ed insaccati. Dalla Calabria tra i prodotti tipici primi fra tutti la liquirizia in tutte le sue declinazioni e la famosissima nduja. Inoltre salame di suino nero, formaggi con il rinomato caciocavallo silanoe sottoli, vini e liquori. Dalla Sicilia oltre al richiestissimo cioccolato di Modica, il richiamo irresistibile per i golosi dei tantissimi dolci caratteristici del territorio: dai cannoli alla pasta di mandorle, dalle cassatine ai cioccolatini, dalle zeppole fritte agli sfinci finendo poi con la coloratissima frutta martorana. Dalla Campania salumi, formaggi, sottoli, conserve, salsicce stagionate, il profumatissimo tartufo irpino, il miele, taralli e prodotti da forno, biscotti. E poi non mancheranno sua maestà la sfogliatella in versione riccia e frolla, i babà, le graffe, le caramelle ai tantissimi gusti, lecca lecca e marshmallow.

Inoltre, oltre ai prodotti tradizionali «Gusto Italia in tour» proporrà in questa edizione anche le novità del momento richieste in particolare da un pubblico giovane come il pokè e la focacceria preparate nei diversi sapori preferiti. Anche il settore dell'artigianato propone un'offerta variegata: articoli in pelle, cappelli, ceramiche, tegole dipinte a mano, bracciali, orecchini, collane, quadri, oggettistica, proposte d'arredo, idee regalo in una scelta davvero vastissima. Per l'animazione non mancherà come sempre uno spazio dedicato ai bambini con gli spettacoli del teatro dei burattini e le performance sempre attrattive degli artisti di strada. Inoltre nei tre pomeriggi della fiera ci sarà anche l'esibizione di gruppi di musica popolare. «Gusto Italia in tour» potrà essere visitata ininterrottamente dalle 10 fino alla mezzanotte con ingresso gratuito.