I vicoli, gli slarghi e le dimore antiche del centro storico di Durazzano torneranno ad ospitare dal 31 agosto al 3 settembre gli eventi di «Gustarte», rassegna nata nel 2015 che abbinando arte ed enogastronomia, mira a far conoscere i sapori e le tradizioni del territorio durazzanese, allargando di anno in anno i suoi orizzonti al panorama sannita e quindi regionale.

Resta invariato il format con percorsi degustativi, show coking, musica e teatro che per l'edizione 2023 apre il proprio programma alla solidarietà ed alla sostenibilità. Lo fa con la performance di Alfonso Ruggieri, artista laurentino che animerà lo spazio di Palazzo Piscitelli realizzando una tela che nel periodo natalizio sarà oggetto di un'asta nell'ambito di una serata solidale con cena-degustazione ed il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

E con la partnership con «Legambiente Valle Caudina» che proporrà presso il giardino pensile di Palazzo Stasi il laboratorio «RicicliAmo Responsabilmente» a cura della dottoressa Selvaggia Nespolino. Tra gli appuntamenti enogastronomici avranno ancora una volta spazio nel programma di «Gustarte» agli show cooking con «Sapori d'Arte». Saranno quattro, uno per ogni serata, ed ancora una volta la location sarà quella del cortile di Palazzo Cice, l'edificio del centro storico di Durazzano usualmente adibito a scuola alberghiera. Protagonisti gli chef Angelo D'Amico (Radici), Agostino Posillico (Villa Sirena), Angelo Carannante (Caracol), Giuseppe D'Addio (Dolce e Salato), Luciano Vigliotti (Samnium), Danilo De Cristofaro (Civico 69), Gabriele Piscitelli (Agape), Paolo Barrale (Aria), Carmine Pascarella (Guardanapoli), Marco Ciaramella, Francesco Piscitelli, Caterina Tuosto (Guardanapoli), Aniello di Caprio (Pasticceria Lombardi), Salvatore Ciaramella (Castello di Faicchio e Pasticceria Ciaramella), Francesco De Gregorio (Azienda Agricola De Gregorio) e Dario Riccardi (Agape).

Ci saranno in programma anche due appuntamenti organizzati dal presidio Slow Food Valle Caudina che, presso Palazzo Stasi, venerdì e sabato dalle 18.30 terrà il «Laboratorio del Gusto». Per quanto riguarda il viaggio enologico in programma 2 masterclass: la prima venerdì dedicata alle «rarità bianche campane» ed una seconda, sabato, dedicata ai rossi. Falanghina ed Aglianico saranno inoltre i protagonisti delle degustazioni bendate per far conoscere a quanti parteciperanno l'importanza e le differenze dei diversi territori di produzione.

Per la gastronomia, assieme alle tante tipicità come salumi, carni e formaggi uno spazio apposito sarà dedicato alla «brennula», tipico tarallo dalla caratteristica forma ad otto un po' irregolare che si produce nei soli territori di Durazzano, Sant'Agata dei Goti, Dugenta e Limatola (dove è conosciuto come nfrennula) e che si fregia del marchio di Prodotto agroalimentare tradizionale (Pat).

«Gustarte» è parte del progetto Poc Cultura Campania «Corteo storico aragonese: Appia Regina Viarum», finanziato dall'assessorato regionale al Turismo.