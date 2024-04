I cittadini di Sassinoro insorgono e indirizzano una petizione al sindaco Luca Apollonio e all'amministrazione comunale, chiedendo di ritirare il consenso accordato per la realizzazione del film internazionale «Darkside witches II». Non condividono che «il paese in cui risiedono venga utilizzato per un film "spazzatura" in grado di turbare la tranquillità di tutti». La richiesta nasce quindi dalla ferma volontà dei cittadini di evitare che il piccolo centro si trasformi in set cinematografico del sequel della pellicola del 2015, scritta e diretta dal regista francese Gerard Diefenthal, di cui era protagonista Barbara Bouchet. Si tratta di un lavoro che parla di streghe che stipulano un patto con il diavolo ottenendo di rinascere ai giorni nostri. Una trama «blasfema» secondo i cittadini di Sassinoro, i quali hanno stigmatizzato con decisione la scelta operata.

APPROFONDIMENTI Benevento, sos cantieri irregolari Benevento, «maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie» Benevento, via alle elezioni

«Recentemente si legge nel documento questa amministrazione ha preso una decisione che avrebbe dovuto essere assunta dopo aver ascoltato il parere di tutti i cittadini. Aver messo il nostro paese a disposizione di una casa di produzione cinematografica, sperando di ottenere visibilità a livello nazionale e posti di lavoro per i residenti, non è condivisibile, considerato il contenuto della sceneggiatura. Poiché l'argomento trattato è il seguito di una storia di donne condannate al rogo in seguito all'accusa di stregoneria e bruciate vive, che stringono un patto con il diavolo che agisce sotto le mentite spoglie del parroco del luogo, riteniamo che la realtà rappresentata, pregna di elementi inquietanti, non possa essere considerata una vetrina per Sassinoro».

A loro avviso, «la scelta, nell'ottica di promuovere la nostra comunità, sarebbe stata legittima se l'immagine del nostro comune ne avesse beneficiato ma da credenti praticanti crediamo che gli argomenti trattati, le scene di nudo che coinvolgono le attrici che interpretano le suore, non rappresentano il bene ma il male. Siccome siete stati eletti non solo con i voti di chi non si ritiene cristiano ma soprattutto con il consenso di chi è fervente praticante, chiediamo di evitare che il nostro paese diventi set di un film del genere».

Anche Morcone, insieme a Sassinoro, sarà set del lavoro cinematografico ma la comunità morconese non ha espresso parere contrario alla trama del film. A commentare la vicenda è intervenuto il giornalista romano Giovanni De Ficchy, antropologo criminale e criminologo forense, appassionato di storia e divulgazione letteraria, che fa riferimento alle tradizioni religiose dei due comuni.

Morcone sede vescovile dal 1058 al 1122 e di un numero imprecisato di chiese che risalgono a varie epoche, tra le quali c'è il convento dei frati Cappuccini in cui padre Pio prese i voti a gennaio 1903; Sassinoro sede del santuario di Santa Lucia, meta di pellegrinaggio e di culto.

«Ci sono momenti di smarrimento scrive De Ficchy - nei quali una piccola comunità può cadere, allorquando un evento insolito può arrivare a sconvolgere gli equilibri di una ristretta aggregazione umana. Parlo di Sassinoro e Morcone, piccole realtà campane al confine con il Molise, conosciute soprattutto per i santuari e per il "percorso del pellegrino", dove giunge improvvisamente il cast di un film horror dal sapore fortemente satanico. È chiaro che il mondo è cambiato, che in nome di una liberà di espressione possono essere divulgate anche opere che di artistico hanno ben poco e che in realtà cercano di catturare l'attenzione degli spettatori facendo leva sulla morbosità e sulla perversione».