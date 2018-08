CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 19 Agosto 2018, 13:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tonfo all'improvviso, schegge di vetro all'interno dell'abitacolo e la brusca frenata con annessa spiacevole sorpresa: un sasso ha centrato in pieno l'automobile in corsa. Questa, in sintesi, la disavventura capitata l'altro ieri a un beneventano che, da solo a bordo della propria vettura, una Mercedes classe A, percorreva la statale 212 completamente ignaro dello spiacevole incidente che si sarebbe verificato di lì a poco, fortunatamente senza gravi danni né per il diretto interessato né per la macchina.Giunto all'altezza del chilometro zero della strada che collega Benevento a Pietrelcina, in piena zona industriale, nella contrada periferica Pezzapiana, l'uomo ha dapprima percepito un colpo secco e poi visto piombare all'interno dell'auto alcuni frammenti di vetro, entrati dal finestrino lasciato aperto per contrastare l'afa della mattina d'agosto. Conservando il sangue freddo e senza lasciarsi andare a manovre azzardate quanto pericolose lungo una via abbastanza trafficata, il conducente ha mantenuto il pieno controllo del veicolo, accostando sul ciglio della strada e spegnendo il motore. Una volta sceso dalla vettura, ha immediatamente individuato la causa dell'episodio, consistente in una pietra di piccole-medie dimensioni che si trovava sull'asfalto.