Sasso contro autobus del Caserta, Mastella condanna il «vile teppismo»

«Esprimo la mia ferma condanna, senza mezzi termini, per il vile atto di teppismo ai danni del pullman del Benevento Calcio. Solo grazie alla prontezza di riflessi dell'autista e alla tenuta del parabrezza non ci sono state gravi conseguenze. Tutta la mia solidarietà al presidente Oreste Vigorito, all'allenatore Fabio Caserta, al suo staff, ai calciatori e agli addetti presenti sul mezzo». Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

«Mi auguro che vengano individuati e puniti i responsabili - aggiunge Mastella - sia che si tratti di una questione di rivalità calcistica, della quale per la verità non ho risultanze non essendoci precedenti di alcun tipo tra le tifoserie, e comunque gli ultras sono lontani anni luce da pratiche di questo genere, sia di un'azione isolata da parte di delinquenti che hanno preso di mira il primo bus che passava. Tuttavia credo poco alle coincidenze. Ho già sentito il questore di Perugia e mi ha assicurato che sono in corso indagini serrate per scovare i colpevoli. È incredibile come nel 2022, peraltro in un momento così difficile per l'Europa e il mondo intero, accadano ancora queste cose e ci sia gente che, mentre si manifesta per la pace, si lasci andare a simili gesti di violenza», conclude.