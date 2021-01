Saturimetri gratuiti in 15 farmacie nel Sannio, via alle consegne

BENEVENTO - Trentamila saturimetri distribuiti gratuitamente nelle farmacie italiane. L’iniziativa fa parte della campagna «MisuriAMO2» lanciata dalla Società italiana di pneumologia in collaborazione con Federfarma, che coinvolge 1.200 farmacie in tutta Italia e ha l’obiettivo di promuovere la diffusione del saturimetro. Nel Sannio sono quindici le farmacie che hanno aderito alla campagna, di cui tre a Benevento tre, e precisamente Manna, Del Grosso e San Diodato. Il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Benevento Maurizio Manna precisa che «il saturimetro viene dato gratuitamente alla persona affetta da una patologia respiratoria. La scelta non è dettata da regole formali, i soggetti da coinvolgere nel progetto vengono selezionati dal farmacista sulla base delle ricette ricevute da cui emerge questo tipo di problematiche o si tratta di clienti abituali che già sappiamo affetti da questo genere di patologie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA