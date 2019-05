Martedì 7 Maggio 2019, 14:25

E stato sorpreso alla guida di un ciclomotore rubato ad aprile il giovane denunciato ieri dagli uomini della squadra Mobile della Questura di Benevento. L'uomo, un 31enne di Benevento pluripregiudicato, ieri pomeriggio è stato notato da un equipaggio della Volante alla guida di un ciclomotore Aprilia Scarabeo rubato nei pressi di via Napoli, al rione Libertà. Quando ha visto gli agenti ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato.A suo carico sono emersi precedenti anche per estorsione, rapina e stupefacenti. Il 31enne è stato pertanto denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Sono in corso indagini per scoprire l'autore del furto del ciclomotore.