È lotta aperta agli scarichi abusivi. La poco gradita sorpresa degli sversamenti abusivi, immessi da anni nel torrente San Nicola, ha indotto l'amministrazione comunale ad intensificare il contrasto agli scoli non in regola. È di ieri un'ordinanza sindacale firmata, in assenza di Mastella, dal vice sindaco Mario Pasquariello per disporre la regolarizzazione degli allacci degli scarichi delle utenze private alla rete fognaria comunale. Decisione assunta dopo che i carabinieri del nucleo ambientale hanno constatato lo sversamento di liquami, presumibilmente di natura fognaria, nell'area di Cretarossa e lungo il tratto del torrente San Nicola. Nel frattempo, i tecnici del Comune stanno effettuando i dovuti accertamenti al fine di individuare le cause degli sversamenti, con evidente rischio di inquinamento del corso d'acqua non solo, ma pure dei terreni adiacenti, del sottosuolo e della falda acquifera. È arcinoto, invece, che il decreto legge 152 del 2006 prevede l'obbligo di convogliare in rete fognaria le acque reflue provenienti dagli insediamenti urbani. Di conseguenza, il vice sindaco ha ribadito il divieto assoluto di immissione nei torrenti o nella rete di raccolta delle acque piovane di liquami o qualunque liquido che non sia stato preventivamente trattato, «la cui inosservanza è causa di cattivo odore», nonché di sversamento nei corsi d'acqua con conseguenze gravi dal punto di vista igienico-sanitario e pericolo per la popolazione. Ovviamente, ha avvertito, la mancata osservanza verrà sanzionata nelle forme di legge.



Il provvedimento di Pasquariello non è circoscritto ai soli nuclei familiari che occupano gli alloggi (una sessantina) edificati da quattro cooperative a Cretarossa, i cui proprietari rischiano persino la revoca dell'abitabilità/agibilità dei fabbricati interessati, qualora non si mettano in regola, sanando una situazione che si trascina ormai da anni, precisamente da quando l'impianto di depurazione, realizzato su un'area di proprietà comunale, è in disuso. La costruzione dell'impianto risulta autorizzata nel corso del 1989, con oneri a carico di quattro cooperative edilizie, «Serenità», «Sannio Gazzella», «La fenice» e «Primavera». L'ordinanza, si diceva, va oltre, è rivolta a tutti i residenti ed ai proprietari di immobili del territorio comunale che, ancora oggi, pur se obbligati, non sono ancora allacciati alla rete di fognatura pubblica regolarmente in esercizio ed a coloro che sono sprovvisti di idonei impianti di depurazione. Occorre, pertanto, verificare, a propria cura e spese, l'esistenza di un eventuale scarico abusivo nei corsi d'acqua ma pure se l'abitazione è allacciata abusivamente. Entro dieci giorni, nel caso di scarichi non a norma, si è tenuti a comunicare gli esiti delle verifiche e l'attività che si intende porre in essere per mettersi in regola. Attività da completarsi entro 90 giorni onde prevenire successivi controlli e denuncia penale. Per i condomini, gli amministratori sono tenuti a dichiarare, entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, la conformità degli scarichi del condominio e certificare il regolare allaccio alla rete fognaria. Qualora dovessero risultare scarichi non conformi, sono tenuti ad adeguarli entro 90 giorni, al fine di evitare controlli e conseguente denuncia. La Gesesa, inoltre, dice sempre Pasquariello, in quanto soggetto gestore della rete fognaria e della depurazione, è tenuta a disporre accertamenti entro sei mesi, verificando la regolarità dei tratti di fognatura lungo il torrente San Nicola. Dopodiché, dovrà verificare tutti i tratti dell'impianto fognario della città.