Scassinano la porta e svuotano il registratore di cassa della farmacia

Nel corso della notte ignoti hanno preso di mira una farmacia di Ponte. Scattato l’allarme i malviventi si sono accontentati di portar via una somma di denaro dal registratore di cassa. La farmacia che ha subito il furto è la Salerno, dal nome del titolare, in via Ocone. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia carabinieri di Benevento intervenuti sul posto, quattro malviventi hanno forzato la saracinesca della farmacia. Il fatto che fossero ben quattro fa apparire in modo chiaro che mirassero anche ad impossessarsi di famaci. Ma evidentemente hanno commesso un errore nel forzare la saracinesca, ed hanno fatto scattare l’ apparecchiatura di allarme. I malviventi accortisi di essere stati scoperti, si sono limitati solo a portar via una somma di denaro, circa cinquecento euro, che erano nel registratore di cassa. Poi si sono dileguarti a bordo di un’auto. I carabinieri hanno potuto attraverso le telecamere di cui la farmacia è dotata stabilire che a compiere il furto sono stati quattro individui con il viso travisato. Ora gli inquirenti sono sulle tracce dell’auto che hanno adoperato per giungere a Ponte.