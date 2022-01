Schianto con lo scooter, muore a 16 anni «Flavio in classe aiutava tutti»

«Una tragedia che ci lascia increduli». La voce, rotta dalle lacrime, della dirigente dell'Istituto tecnico industriale «Giambattista Bosco Lucarelli» Maria Gabriella Fedele racconta il dramma dell'intera comunità scolastica per la tragica morte, ad appena 16 anni, di Flavio Ventura. «Siamo vicini - dice - alla famiglia. Perdiamo un ragazzo splendido, solare, che amava la scuola. Si assentava pochissimo ed era sempre in prima fila, in questo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati