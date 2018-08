Schianto contro albero dopo la festa nel Sannio: 4 feriti, grave una ventenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 09:56

È in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, C.D.M., una ventenne della provincia di Firenze, in vacanza nel Sannio, arrivata all'alba di ieri, al Pronto Soccorso dell'ospedale Rummo, in codice rosso. Un trauma facciale e una frattura dello zigomo e dell'orbita, che hanno richiesto un intervento di chirurgia maxillofacciale, sono l'effetto dell'incidente in cui la ragazza è rimasta coinvolta con la sorella, il cugino, alla guida dell'auto, e un'amica intorno alle tre del mattino, lungo la strada provinciale tra Cuffiano e Santa Croce del Sannio. La Fiat Punto, guidata da un ventitreenne di Castelpagano, con a bordo le tre ragazze, tra le quali quella ferita più gravemente che occupava il sedile posteriore, si è schiantata, per cause in corso di accertamento, contro un albero.Gli altri occupanti della vettura, che nell'impatto hanno riportato qualche frattura e ferite lacero contuse di lieve entità, sono stati dimessi dall'ospedale nel primo pomeriggio di ieri. Subito partita la richiesta dei soccorsi. Poco dopo, sul luogo dell'incidente, sono giunti il personale medico del 118 del Saut di Morcone, che ha provveduto a stabilizzare la ragazza, e i carabinieri della locale stazione, che poi hanno effettuato i rilievi per accertarne cause e dinamica.