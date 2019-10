Giovedì 3 Ottobre 2019, 21:57 - Ultimo aggiornamento: 03-10-2019 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Continuano senza sosta le ricerche di Bruno Gentilcore, il 57enne scomparso dal Dsm di Morcone nella giornata di lunedì. Ieri le ricerche si sono concentrate nella zona della «Prece», che in linea d’aria è poco distante dai luoghi al confine con la montagna di Pontelandolfo, battuta nelle 24 ore precedenti, e poi sono proseguite nell’area della strada panoramica che costeggia i ruderi del castello. Lo spiegamento di forze impiegate nelle attività di ricerca rimane notevole, in quanto, oltre ai carabinieri, alla guardia di finanza, ai vigili del fuoco e alle unitàdella protezione civile, è in azione una task force di volontari, che prende parte alle ricerche, per un totale di oltre 50 unità. In azione anche un elicottero dei vigili del fuoco, i droni e le unità cinofile che nei giorni scorsi avevano fiutato le tracce dell’uomo nel territorio di Pontelandolfo. Tuttavia, ieri si è ricominciato a cercare tra la boscaglia della montagna di Morcone perché erano quelli i luoghi che gli erano più familiari. Le squadre di soccorso hanno scandagliato anche le rive della diga di Campolattaro. Dopo i molteplici appelli diramati dai carabinieri della scomparsa di Bruno, mercoledì sera, si è occupata anche Federica Sciarelli nella trasmissione «Chi l’ha Visto», ma l’appello divulgato non ha dato alcun esito.