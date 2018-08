Lunedì 20 Agosto 2018, 23:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sedicenne di San Bartolomeo è ricoverato in coma al Rummo di Benevento. Il ragazzo, che viaggiava in sella al suo scooter, è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto verificatosi, intorno alle 20, alle porte del paese fortorino.Illeso il conducente dell'auto