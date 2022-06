Scontro Gup-avvocato: anche l'Ordine aderisce allo sciopero

Anche l'Ordine degli avvocati ha aderito all'astensione dalle udienze in programma per il 15 giugno, indetta dalla Camera penale. Si svolgeranno, invece, regolarmente quelle civili. Questa la decisione scaturita dall'assemblea di ieri mattina. Nelle prossime ore, il direttivo dell'ordine redigerà un documento in cui si aderisce all'astensione e se ne chiariscono le motivazioni. Ieri, in apertura di assemblea, il presidente Stefania Pavone ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati