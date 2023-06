Ennesimo incidente stradale nel Sannio. Stavolta alle porte di Benevento, in via San Leucio, una strada provinciale che collega il capoluogo sannita con il comune di San Leucio del Sannio. Il bilancio finale è di quattro feriti, nessuno fortunatamente in condizioni gravi o in pericolo di vita.

Il violento impatto è avvenuto ieri mattina, intorno alle 12, tra due automobili, una Nissan Micra guidata da un 80enne che da San Leucio del Sannio stava proseguendo la sua corsa in direzione di Benevento, e una Fiat Idea con a bordo un 66enne insieme ai due nipoti, un maschio e una femmina, di 15 e 10 anni, che invece procedevano in direzione opposta. Scattato l'allarme, sul luogo del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e hanno ricostruito l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo quanto riferito dai caschi bianchi, infatti, l'impatto sarebbe stato causato da una distratta ragazza, non ancora identificata, che sfruttando una calda giornata estiva aveva deciso di fare jogging. La donna, però, deconcentrata dalle cuffie nelle orecchie e dallo smartphone in mano, mentre percorreva la strada provinciale in direzione Benevento, avrebbe impegnato parte della carreggiata destra.

L'80enne al volante della Nissan Micra, per evitare la ragazza, avrebbe sterzato leggermente verso sinistra, impattando con la Fiat Idea che viaggiava nel senso opposto. I due automobilisti, così, non sono riusciti ad evitare il violento impatto frontale. Ad avere la peggio è stato l'80 enne che è stato trasportato in codice rosso presso il San Pio di Benevento. L'anziano, però, non sarebbe in pericolo di vita. Solo qualche contusione per l'altro automobilista. Tanta paura ma nessuna grave ferita per i due minorenni, che sono stati ricoverati all'ospedale Fatebenefratelli.