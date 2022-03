Tutto come da copione. Il Tribunale di Benevento non ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo presentato dal Benevento Calcio in cui si richiedevano circa 4 milioni e 200mila euro (3,5 milioni più Iva) al Comune di Benevento a titolo di rimborso per le spese relative ai lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria sostenute a partire dal 2007.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati