Giovedì 18 Ottobre 2018, 10:42 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 10:52

Sei condanne per i poliziotti preposti alle scorte di esponenti politici. È l'epilogo di un'indagine che risale ad episodi accaduti nel periodo che va dal 2011 al 2012. Il magistrato monocratico Daniela Fallarino ha condannato per truffa aggravata a un anno e otto mesi Maurizio Aloia; a un anno e sei mesi Salvatore Ingaldi; a un anno e tre mesi Alessandro Melisi, un anno e due mesi Angelo Gatta e Toni Intorcia, un anno e un mese a Nino Bruno Voto. Tutti hanno beneficiato della sospensione della pena. Il magistrato ha assolto gli imputati dall'accusa di falso e per uno degli imputati, Aloia, dalla contestazione di calunnia. In altra udienza il pubblico ministero aveva chiesto anche lui sei condanne. In particolare il pm Giulia Zerella aveva chiesto un anno e sei mesi per Maurizio Aloia, un anno per Alessandro Melisi e otto mesi per Salvatore Ingaldi, Angelo Gatta, Toni Intorcia e Nino Bruno Votta. Un settimo imputato, un albergatore romano anch'eegli coinvolto nell'indagine, è deceduto; pertanto la sua posizione era stata archiviata.Secondo l'accusa gli agenti hanno dichiarato falsamente di aver pernottato e pranzato presso una struttura alberghiera della capitale, nell'esercizio delle proprie funzioni di tutela di esponenti politici, registrando così spese in realtà mai sostenute e inducendo in errore il Ministero dell'Interno che riconosceva agli agenti i rimborsi di ogni singola missione. Tra l'altro gli imputati, secondo l'accusa, inducevano in errore i pubblici funzionari addetti al calcolo delle retribuzioni, facendo sì che questi emettessero degli atti pubblici falsi.