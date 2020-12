Screening di massa contro il Covid su tutta la popolazione. È quanto chiedono i consiglieri di Cittadinanza Attiva (Stefania Pepicelli, Angelina Caliendo, Elio Fiorillo, Emilio Imbriani) all'amministrazione comunale, considerati i numerosi contagi sul territorio ceppalonese: 54 positivi (attualmente 10 positivi, 44 guariti e 3 deceduti). Un numero considerevole se rapportato alla popolazione locale.

«Molti comuni del Sannio si sono attivati per un controllo su tutta la popolazione dice l'opposizione -. Riteniamo che un'operazione del genere, su base volontaria, sia necessaria anche a Ceppaloni e chiediamo che venga subito attuata». I consiglieri invocano «un controllo serio, fatto da laboratori autorizzati e regolarmente iscritti agli elenchi regionali. I fondi potrebbero essere presi da quelli previsti per i compensi di noi amministratori, per i quali diamo la disponibilità fin da ora, e renderli così accessibili, se non addirittura gratuiti, a tutti».

Una proposta che giunge proprio mentre l'amministrazione sta valutando possibili iniziative in vista della riapertura delle scuole dopo le festività. «Con l'assessore delegato Claudio Cataudo stiamo ragionando su un controllo mirato spiega il sindaco Ettore De Blasio , valutando anche la questione economica. La proposta dell'opposizione, che ancora non è stata ufficializzata in sede istituzionale (è stata divulgata dal gruppo attraverso la pagina Facebook, ndr) mi pone però una domanda: rispetto allo screening che abbiamo voluto a fine settembre per la popolazione scolastica e da loro ritenuto inopportuno, cosa è cambiato?».



