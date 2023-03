Scritte vandaliche all'esterno del teatro Il sindaco Mastella: "Pagherete i danni"

BENEVENTO - "Ancora scritte sui muri del Teatro comunale. Questo esercizio di stupidità, tra vandalismo delinquenziale ed esibizionismo deteriore, non solo è desolante ma è un danno alle tasche dei cittadini, perché la rimozione di questi scarabocchi costa e la pagano i contribuenti. Nel caso gli autori siano scoperti però ricordo che loro o le loro famiglie dovranno pagare i danni. Intanto abbiamo sporto regolare denuncia alle autorità competenti, perché questi atti costituiscono reato. Il Teatro comunale è un gioiellino e non possiamo consentire che sia deturpato in modo così stolto", così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.