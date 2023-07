Felice di Peretto da Montalto, poi Felice Peretti, fu vescovo di Sant'Agata de' Goti dal 1566 al 1571 prima di salire al soglio pontificio nel 1585 con il nome di Papa Sisto V. Anche quest'anno la Pro Loco di Sant'Agata lo ricorda con una mostra inserita nel ricco calendario della rassegna «Papa nSisto» giunta alla sua nona edizione. Mostra accolta dalla navata della chiesa di San Francesco dove resterà allestita fino al 31 ottobre e visitabile tutti i giorni gratuitamente. Esposizione che prende il titolo «I mille volti di Sisto V» e vede la presentazione delle opere dello scultore Luciano Capriotti, in arte Capri Otti, assieme ad altri lavori tutti ispirati alla figura del Peretti e ad un quadro donato alla curia santagatese dai francescani di San Lorenzo Maggiore (Napoli).

«Lo scultore Capri Otti, romano di nascita ma di solide radici picene - spiega il presidente della Pro Loco Claudio Lubrano -, con la mostra "I mille volti di Sisto V" intesse un serrato dialogo tra l'ironico e il surreale, il drammatico e il poetico con il Papa tosto o visionario, o come ancora lo chiamiamo in Sant'Agata il "Papa nSisto", al secolo Felice Peretti che dal 1566 al 1571 fu Vescovo della diocesi di questa città».

«Le opere presentate nella splendida cornice della Chiesa di San Francesco, che come Pro Loco curiamo su affidamento del Comune di Sant'Agata de' Goti, costituiscono - aggiunge Lubrano - una specie di antologica che copre più di vent'anni di attività artistica. Oltre alle sculture, terrecotte e bronzetti, sono esposti collages, tecniche miste ed acrilici ispirati all'epopea sistina».

La mostra de «i volti» di Papa Sisto V però accoglie, come dicevamo, anche altri preziosi reperti e lavori legati alla figura del francescano che resse la diocesi santagatese per cinque anni. Lo stesso lasso di tempo poi trascorso alla guida della Chiesa di Roma dopo essere stato nominato cardinale presbitero, San Girolamo degli Schiavoni e vescovo di Fermo.

In esposizione il visitatore troverà stampe originali del XVI secolo che raffigurano Sisto V provenienti dal «Museo di arte sacra e delle icone» di Castignano (Ascoli Piceno). Direttamente da Grottammare invece, paese natale del Peretti, proviene una scultura lignea, raffigurante il Pontefice in veste francescana, dell'artista contemporaneo Luciano Antonini, voluta fortemente dal mecenate sistino nonché presidente dell'Academia Sixtina Alessandro Ciarrocchi.

La mostra allestita dalla Pro Loco rappresenta inoltre l'occasione per vedere per la prima in esposizione un quadro che ritrae Papa Sisto V, realizzato con la tecnica dell'olio su tela, che come detto fu donato nel 1966 alla curia diocesana santagatese dal convento francescano di San Lorenzo Maggiore. La chiesa dove nel 1567 Felice Peretti era stato consacrato vescovo quando era già destinato alla diocesi di Sant'Agata, la stessa che un secolo dopo avrebbe accolto Sant'Alfonso Maria de' Liguori.