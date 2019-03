I cani Tex e Gero fiutano droga davanti alla scuola

Lunedì 18 Marzo 2019, 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Poliziotti con il «fiuto» infallibile quelli che hanno scoperto dell’hashish sotto a una vettura parcheggiata a Montesarchio proprio davanti a una scuola cittadina. Protagonist dell’operazione «Tex» e «Gero», due cani poliziotto addestrati dal nucleo cinofili dei carabinieri di Sarno, nel Salernitano. Sono stati i due cani ad aiutare i militari della compagnia di Montesarchio, nell’ambito dei controlli dei carabinieri finalizzati al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal comando provinciale di Benevento, con particolare riferimento ai luoghi di maggiore ritrovo per i giovani.L’attività, spesso condotta unitamente a unità cinofila, è mirata a dissuadere i giovani dall’uso di sostanze stupefacenti, in stretto raccordo con le amministrazioni locali e con la piena condivisione delle autorità scolastiche.Nell’ambito di tali servizi, presso un istituto scolastico di Montesarchio, i carabinieri stazione locale, coadiuvati da personale non in divisa della compagnia di Montesarchio, dopo aver osservato se ci fossero strani movimenti fuori alla scuola, hanno atteso i ragazzi all’ingresso: i controlli, con l’infallibile fiuto di due cani antidroga “Tex” e “Gero”, iniziati zainetto per zainetto, si sono poi estesi ogni angolo setacciando in lungo e largo, inclusi i servizi igienici, i parcheggi ed i cortili. Attività che ha permesso di ritrovare hashish sotto un’autovettura parcheggiata al di sotto delle finestre di alcune aule del medesimo istituto scolastico. La stessa veniva sottoposta a sequestro.