Martedì 3 Settembre 2019, 20:25

BENEVENTO - C'è l'atteso via libera per il trasferimento dei piccoli alunni di Pacevecchia nel centro storico. L'amministrazione comunale ha deciso di avvalersi dell'ex monastero dei Padri Scolopi in via Bartolomeo Camerario, immobile di proprietà del Conservatorio. Orientamento favorevole anche dalla Soprintendenza. Necessari alcuni interventi, la prima campanella è prevista per la metà di ottobre.