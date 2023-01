Dl Aiuti, Rubano (FI): «Bene accoglimento odg su concorsi dirigente scolastico»

BENEVENTO - «Sono molto soddisfatto che il governo abbia espresso parere favorevole all’ordine del giorno che ho presentato alla Camera al dl Aiuti quater che prevede lo svolgimento di un corso intensivo di formazione con prova finale per i partecipanti ai concorsi per dirigenti scolastici banditi nel 2011 e nel 2017 che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che abbiano in essere un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento di una delle due prove». Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano. «I soggetti che supereranno la prova finale – spiega - potranno poi essere inseriti in coda nella graduatoria finale e successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso». »I concorsi del 2011 e del 2017 sono finiti più volte al centro delle cronache, poichè oggetto di tantissimi ricorsi e contenziosi ancora pendenti da parte di candidati esclusi dalle prove: questo intervento tutelerebbe le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e potrebbe prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti. Si tratta poi – ha concluso - di dare una opportunità a chi, da anni, tenta di far valere i propri diritti».