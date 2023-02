BENEVENTO - Un protocollo per promuovere il progetto educativo di lotta alla dispersione scolastica, finalizzato alla crescita e allo sviluppo delle personalità degli alunni, nell’ottica di una scuola nuova, aperta al territorio e alla comunità locale. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato ieri a Palazzo Mosti un patto d’intesa che vede in campo la Provincia, l’Unisannio, il Dipartimento d’ingegneria e l’istituto “Palmieri-Rampone-Polo” per accedere alle risorse della linea d’intervento 1.4 del Pnrr. Si tratta di risorse, messe a disposizione da Next Generation Eu, per interventi finalizzati alla lotta alla riduzione scolastica e alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

