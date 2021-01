Fumata bianca e ventata d'ottimismo per quanto riguarda il ritorno in aula degli alunni sanniti. Dopo i numerosi appelli della cittadinanza e dei dirigenti scolastici che invocavano celerità e chiarezza, ieri l'Unità di Crisi regionale ha annunciato il rientro graduale in presenza a partire da lunedì, accantonando definitivamente, com'era ormai nell'aria, l'iniziale ipotesi del 7 riscontrando il parere favorevole da parte del sistema scolastico sannita. I primi a riprendere posto tra i banchi di scuola, dunque, saranno i bambini delle materne e delle prime due classi elementari, esattamente come avvenuto in occasione di quella che si rivelò la falsa partenza di novembre, mentre a partire dal 18 gennaio sarà valutata la possibilità di un ritorno in presenza per le restanti tre classi elementari. Il 25 gennaio, invece, a distanza di due settimane esatte dal restart, dovrebbe essere la volta di medie e istituti superiori. Il condizionale resta d'obbligo perché, al netto del sospiro di sollievo derivante dall'avere finalmente una data, sulla riapertura delle scuole aleggiano ancora alcune incognite, tra cui il rischio contagio che potrebbe indurre le famiglie a trattenere i propri figli a casa, remake dei già citati fatti novembrini, quando solo il 30% degli alunni beneventani tornò in aula, l'assenza di dettagli in merito alle modalità del rientro per medie e licei e, soprattutto, il nodo trasporti su cui proprio non si riesce a scrivere la parola fine.



Ieri pomeriggio, infatti, la Regione avrebbe dovuto esprimersi sul piano mobilità presentato durante le festività natalizie dalle varie ditte ma, almeno per il momento, su questo fronte tutto tace. In città la situazione trasporti non desta allarmismo in quanto, come annunciato a più riprese dal sindaco Mastella e dall'assessore alla mobilità Ambrosone, il progetto elaborato dal Comune sin dal 3 novembre risulta già approvato e sperimentato con successo, ma lo stesso non può dirsi in ambito extraurbano. Il problema non si porrà nell'immediato, visto che gli alunni di materne ed elementari solitamente non fanno ricorso ai mezzi pubblici, ma quando verrà il momento di valutare la riapertura degli istituti superiori sarà necessaria maggior chiarezza. In ogni caso, la notizia della ripartenza è stata accolta con soddisfazione dalle istituzioni locali, nella speranza che stavolta non si verifichi alcun dietrofront.



«Pienamente d'accordo con il rientro graduale e il rinvio all'11 gennaio - dice il sindaco Mastella - La trovo una scelta opportuna quanto lungimirante poiché consentirà di avere un quadro epidemiologico più preciso e ridurre il rischio di ritrovarsi a chiudere le scuole subito dopo la riapertura. Si tratta, tra l'altro, di un'idea a cui pensavo in questi giorni insieme all'assessore all'istruzione Rossella Del Prete. La notizia va accolta con ottimismo e rinnovato entusiasmo nella speranza che tutto proceda per il verso giusto». «Il ritorno progressivo è l'unica soluzione possibile in questa fase - gli fa eco Del Prete - Riaprire giovedì 7 per poi fermarsi subito dopo per il weekend non sarebbe stato il massimo. Nonostante i comprensibili timori di un contagio, percepisco una generale volontà di tornare a scuola, con l'augurio di non fermarsi più». Soddisfatto anche il presidente della Provincia Antonio Di Maria: «In questo momento delicato occorre essere responsabili e prudenti ma la notizia della riapertura delle scuole non può che essere accolta con entusiasmo. Le scuole del territorio hanno lavorato sodo per farsi trovare pronte, in piena sinergia con la Provincia, e auspichiamo un rientro in serenità e sicurezza. Resta ancora da risolvere la grana trasporti, criticità tutt'altro che di poco conto, ma vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni». Ribadisce l'invito a maggior trasparenza, infine, Luigi Mottola, presidente provinciale dell'Associazione presidi. «Avere una data è senz'altro un passo in avanti ma abbiamo ancora bisogno di certezze in merito alle modalità del ritorno - dice il dirigente del liceo Giannone, che oggi terrà una videoconferenza con tutti gli altri presidi del Sannio per valutare l'attuale scenario - Pianificare la riapertura in sicurezza dei licei per il 25 gennaio richiede tempo, non possono certo comunicarlo il 24. Per ora navighiamo a vista, nella speranza di ottenere risposte dall'ordinanza regionale attesa in giornata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA