Scuola media, addio al vecchio plesso: ok alla gara per demolirlo e ricostruirlo

Al via i lavori di demolizione e ricostruzione della vecchia ala della scuola media di Via Torre. Dopo una revoca del bando di gara, per sopraggiunti intoppi burocratici, è stato pubblicato il nuovo bando per rendere adeguata e più sicura la vecchia scuola intitolata alla preside Delfina Pettinaro.

«Tra le incrostazioni che nel tempo hanno reso obsolete molte strutture comunali, tra cui i vecchi edifici scolastici - ha detto il sindaco Carmine Agostinelli – l’unico modo per eliminare le tracce del tempo è quello di ricostruire ex novo. La nostra cara e vecchia scuola media cambierà totalmente aspetto. Sarà adeguata dal punto di vista anti sismico, ed “energizzata” secondo gli attuali standard funzionali, in modo tale che venga garantita la sicurezza e una didattica di avanguardia. Abbiamo puntato molto, come amministrazione, a superare logiche ormai vecchie del fare politica, guardiamo invece al futuro, anche se la popolazione scolastica sembra diminuire. Pensiamo agli attuali futuri cittadini che aspettano di sapere in quale contesto studieranno, cresceranno, si formeranno».

Tra l’adeguamento strutturale dei plessi di Via Torre, Via Castelvetere e la costruenda scuola di Ianziti, l’amministrazione solo per investimenti sull’istruzione e annesse infrastrutture, ha messo in campo circa 10 milioni di euro.

«Investire sull’istruzione nel nostro territorio – continua il sindaco - è decisivo per il futuro stesso della comunità e, come amministrazione, abbiamo posto sempre una grande attenzione verso la scuola. Tuttavia ci rendiamo anche conto della situazione demografica caratterizzata dal calo di nascite, ma crediamo che rendere vivibile al massimo ogni settore della nostra realtà sociale, ci impone di pensare positivo. La scuola che si sta realizzando a Ianziti, dovrà essere un fiore all’occhiello per tutta la nostra comunità. Sarà dotata di una palestra attrezzatissima e ogni ambiente godrà di tutte le necessarie tecnologie che garantiranno ai docenti di espletare al meglio il loro ruolo e agli alunni di apprendere e crescere in un contesto al passo con i tempi e l’incalzante nuova tecnologia».