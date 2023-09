Dsga, si cercano «reggenti» anche fuori provincia

Scuola, organico ancora incompleto per due istituti della provincia: l'«Aldo Moro» di Montesarchio e l'istituto di istruzione superiore «Fragola» di Faicchio. Due realtà attualmente «sottodimensionate» e già in reggenza per quanto riguarda la figura del dirigente scolastico, che si ritrovano in questi giorni a sperimentare anche le criticità legate alla mancanza della figura del direttore dei servizi generali e amministrativi.

Lo scorso 25 agosto l'Ufficio scolastico provinciale aveva invitato i dsga titolari di scuole normodimensionate a candidarsi per il conferimento di un incarico aggiuntivo da svolgersi presso le scuole sottodimensionate; il 31 agosto si era riusciti a coprire in questo modo le varie sedi vacanti, tranne il «Moro»; poi, lo scorso 14 settembre, il direttore reggente dell'istituto di Faicchio aveva rinunciato all'incarico.

Ecco perché sono stati riaperti i termini per le candidature degli aspiranti reggenti, che dovranno essere presentate entro il 3 ottobre. Potranno fare domanda anche i «direttori» in servizio nelle province di Avellino e Caserta, dato che gli istituti con le posizioni vacanti si trovano in realtà a pochi chilometri di distanza da centri anche piuttosto popolosi dell'Irpinia e della Terra di Lavoro.