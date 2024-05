Hanno agito probabilmente di notte, danneggiando i locali della scuola di Faggiano e portando via 30 computer, nuovissimi, destinati al laboratorio digitale. Un oltraggio nei confronti dell’intera comunità. Uno «schiaffo» agli sforzi di quanti, dalla dirigenza alla segreteria dell’istituto comprensivo numero 2 di Sant’Agata de’ Goti, avevano lavorato alla realizzazione dei nuovi ambienti di apprendimento tra l’entusiasmo dei bambini delle classi dell’infanzia e della primaria del plesso di Faggiano. Un gesto condannato dalla stessa dirigente dell’istituto santagatese Elisabetta Di Maio e dal primo cittadino Salvatore Riccio.

Domani pomeriggio, intanto, come ha assicurato la stessa Di Maio, l’inaugurazione che era stata organizzata per presentare i nuovi ambienti del plesso si svolgerà lo stesso. Tornando alla vicenda, era stato il personale scolastico della scuola di Faggiano ad accorgersi, lunedì mattina, del furto dei computer e a denunciare immediatamente l’accaduto ai carabinieri della stazione di Sant’Agata. Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti all’interno del plesso prima forzando l’ingresso secondario e poi il cancello che delimita il laboratorio di informatica. L’irruzione sarebbe avvenuta tra venerdì e domenica sera, quindi durante la chiusura dell’istituto. Non ci sono sistemi di videosorveglianza interni ma i militari, guidati dal comandante Luigi Verdicchio, stanno vagliando tutte le telecamere private e sono tornati più volte presso la scuola per effettuare i necessari rilievi. Il bottino, ancora in corso di quantificazione, ammonterebbe ad almeno 15mila euro. A questa cifra vanno poi aggiunti i danni subiti dalla struttura.

Preoccupazione, naturalmente, tra i bambini di Faggiano, che una volta venuti a conoscenza di quanto era accaduto all’interno della loro scuola hanno posto infinite domande alle loro maestre, come raccontato dalla stessa Di Maio. «C’è un danno economico, che è enorme, e poi c’è un danno che potremmo definire morale, questo è un attacco all’istituzione scolastica - ha denunciato la dirigente -, hanno privato i nostri ragazzi non solo degli strumenti ma anche delle opportunità di apprendimento che queste tecnologie avrebbero dato loro. I computer - aggiunge - rappresentavano una parte degli investimenti che come scuola abbiamo fatto per la realizzazione dei nuovi ambienti di apprendimento del plesso. Un qualcosa a cui lavoriamo da dieci anni, frutto dell’impegno di quanti si sono spesi per trovare le risorse economiche necessarie. Sui computer erano installate tutte le applicazioni che assieme avevamo scelto per i ragazzi, i quali tra l’altro già li stavano utilizzando da quando erano arrivati, un mese fa. Domani pomeriggio, alle 18, avevamo programmato una cerimonia di inaugurazione per presentare alla comunità i nuovi ambienti, non solo l’aula digitale ma anche quella sensoriale e il campetto di pitchball, e abbiamo deciso di confermare il tutto. L’inaugurazione si farà».

Vicinanza alla dirigenza dell’istituto comprensivo numero 2 è stata espressa anche dal sindaco di Sant’Agata de’ Goti Salvatore Riccio. «È un gesto che condanno con fermezza, a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale. Chi ha agito - le parole della fascia tricolore del centro saticulano - ha colpito non solo la scuola di Faggiano ma tutta la nostra comunità. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e garantiamo loro come uffici comunali tutta la collaborazione possibile. Voglio esprimere tutta la nostra solidarietà alla dirigente Elisabetta Di Maio e al personale del plesso di Faggiano».