Ricostruzione «Torre-Sala»: caso chiuso, o quasi. Appariva un rompicapo la ricollocazione dei circa 800 alunni della scuola «Torre-Sala», maxi opera Pnrr da 15 milioni. Ma il lavoro portato avanti sottotraccia da Palazzo Mosti, e segnatamente dall'assessorato alle Opere pubbliche, ha dato i suoi frutti. Non sarà necessaria una «deportazione» di massa dei giovani studenti dai due plessi della zona alta che dovranno essere abbattuti e ricostruiti nell'ambito del programma «Nuove scuole» del ministero dell'Istruzione, che vede il Comune di Benevento tra i beneficiari di un finanziamento da 15,1 milioni. Somma ulteriormente lievitata nelle scorse settimane grazie alla iniezione di risorse del Fondo opere indifferibili che ha portato il budget a sfiorare i 17 milioni. Plafond che permetterà di ricostruire ex novo i plessi della scuola media «Federico Torre» e dell'elementare «Nicola Sala» in un'unica struttura, a cavallo tra via Sala e via Marmorale. Quest'ultima, peraltro, sparirà, assorbita da una nuova area pedonale con arredo urbano e verde attrezzato. Un progetto ambizioso che comporta inevitabili difficoltà legate principalmente all'individuazione dei locali necessari a garantire la continuità didattica durante i lavori. Nodo che ha turbato a lungo i sonni dell'amministrazione municipale, tanto da spingere il primo cittadino Clemente Mastella a paventare in più occasioni il possibile ricorso ai doppi turni. Rischio che appare, però, definitivamente scongiurato.

«Ho incontrato i responsabili della progettazione e della direzione lavori - rivela l'assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello -. Sono state fornite ampie rassicurazioni circa la praticabilità di un abbattimento mediante decostruzione selettiva. Si tratta di una tecnica moderna che consentirà di eseguire l'abbattimento per step, lasciando in attività uno dei due plessi mentre si lavora sull'altro». Segnatamente, l'intervento partirà dal plesso della media Torre che verrebbe abbattuto e ricostruito, mentre la elementare Sala continuerà a operare fino a quando non sarà pronta la nuova scuola. Gli alunni della Sala si troveranno pertanto a transitare direttamente dal vecchio al nuovo edificio. Dal team progettuale guidato dall'architetto Ferruccio Novelli di Bari sono arrivate inoltre garanzie circa la vivibilità del quartiere a cantiere in corso: «La particolare tecnica individuata - anticipa Pasquariello - dovrebbe evitare, stando a quanto ci è stato assicurato dai professionisti su nostra sollecitazione, ingenti impatti in un quadrante della città che è densamente urbanizzato e abitato». Dettagli di non poco conto in una zona fitta di residenze e attività commerciali, che l'amministrazione comunale definirà ulteriormente con i rappresentanti del cartello di ditte cui Invitalia ha aggiudicato l'opera, guidato dalla Consorzio «Conscoop» di Forlì. Procedere per step consentirà a Palazzo Mosti di individuare «solo» i 520 posti necessari al trasferimento degli studenti della media Torre. Soluzioni che sono state in larga parte già reperite.

Con la conclusione dei lavori per l'asilo di Cretarossa, prevista per fine febbraio, si renderanno disponibili le 8 aule oggi impegnate nel plesso di Capodimonte. Altre 9 aule saranno libere da fine marzo, quando si stima termineranno i lavori della scuola Pietà e torneranno disponibili i locali degli ex Scolopi in via Camerario. Allo scopo torneranno poi utilissimi anche gli ampi spazi (un intero piano) ancora non occupati nel plesso di Pacevecchia, recentemente ristrutturato dall'amministrazione, dove già opera la materna infantile della Torre. Un carnet di soluzioni che dovrebbe soddisfare le esigenze. C'è però un'incognita incombente e riguarda la data di inizio dei lavori. Da programma europeo dei fondi Pnrr, la milestone inderogabile è 31 marzo 2024. Data che il dirigente scolastico Edoardo Citarelli non vuole neanche sentir nominare: «Non se ne parla nemmeno - dichiara categorico -. L'anno scolastico deve, e sottolineo deve, svolgersi tutto nell'attuale plesso. Eseguire un trasloco ad anno in corso è semplicemente inimmaginabile. Ben venga la soluzione in diversi step che ci è stata anticipata dal Comune. Ma sulla data saremo irremovibili».