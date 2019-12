Risarcimento dei danni materiali diviso tra sei famiglie (per un totale di circa 2500 euro), sospensione dalle attività didattiche per 5 giorni, senza obbligo di frequenza, con decorrenza immediata, esclusione dalle attività organizzate dalla scuola, esclusione dal viaggio di istruzione. Sono queste le sanzioni applicate ai sei alunni dell'istituto comprensivo «E. De Filippo» di Morcone, in seguito agli atti di vandalismo compiuti la settimana scorsa, nei locali della scuola. A stabilire i termini dei provvedimenti da adottare, il consiglio di classe straordinario, presieduto dalla dirigente scolastica Giovanna Leggieri. Gli alunni, in un'età compresa tra i 12 e i 14 anni, si erano introdotti nei locali della scuola attraverso le vetrate, qualcuna già rotta, qualche altra danneggiata con un bastone, avevano rotto la Lim, guardato un film, bivaccato in un'aula scelta a caso e rubato un estintore. Erano entrati a volto scoperto, convinti che il sistema di videosorveglianza dell'edificio non funzionasse, ma erano stati traditi dalle luci dei telefoni cellulari, notate dall'esterno. Erano stati proprio i cittadini ad allertare i carabinieri della locale stazione, convinti che a scuola ci fossero i ladri. Azione che aveva consentito un intervento immediato delle forze dell'ordine, che avevano colto i trasgressori sul fatto, e redatto un verbale sull'episodio.

Intanto, i ragazzini nei giorni precedenti, avevano creato il gruppo whatsapp «vandalizziamo», mentre, qualche giorno prima dell'accaduto, avevano già provato a forzare la porta a vetri del locale mensa, da cui è possibile introdursi nella scuola e raggiungere le aule. Sotto il profilo penale, gli atti di vandalismo sono stati depenalizzati nel 2016, nonostante sussistano ancora sanzioni per chi perpetui questo genere di comportamenti.

In pratica, sono definiti dalla giurisprudenza come «danneggiamenti» o «danneggiamenti aggravati» che hanno luogo quando qualcuno distrugge, disperde o deteriora un bene comune. La vicenda del De Filippo, sulla quale c'è totale riserbo da parte delle istituzioni locali, ha invece spaccato l'opinione pubblica, tra coloro che fin da subito si sono espressi a favore di una punizione esemplare, e quelli che hanno derubricato l'episodio a una «bravata da adolescenti». «Misure che hanno finalità educative e non punitive». Secondo quanto predisposto dal capo d'istituto che aveva già assicurato: «Si agirà nella logica del recupero, ma le sanzioni ci saranno, perché è stato compiuto un atto grave nei confronti della scuola, in quanto istituzione, nonostante l'impegno costante e quotidiano del corpo docente nel promuovere percorsi di legalità, lezioni di vita e nel creare spunti di riflessione che dovrebbero educare alla solidarietà, alla tolleranza, a essere cittadini del futuro».

