L'allerta arancione per domani, diramata dalla Protezione civile, ha fatto sì che il sindaco di Benevento, Mastella, firmasse l'ordinanza di chiusura delle scuole. Attraverso un post sulla sua pagina facebook, il primo cittadino annuncia che «domani, per allerta arancione diramato dalla protezione civile, scuole chiuse. Il rischio vento e pioggia forte mi porta a questa decisione. Seguiremo con l’assessore ed i tecnici l’evolversi del tempo

e domani darò altre indicazioni. Se persiste l’arancione chiuderò anche dopo domani. La sicurezza viene prima di tutto. Agli studenti dico però leggete e studiate. Non sciupate la vostra intelligenza. Fatemi questa promessa dai più piccoli ai più grandi». Nel documento si precisa che, sempre nella giornata di domani, sia disposta la chiusura ai visitatori del cimitero comunale; dei parchi pubblici cittadini (villa comunale, giardini De Falco, e parco archeologico dell’Arco del Sacramento); il divieto di utilizzo dei giardini Piccinato di viale Atlantici e delle altre aree alberate cittadine; il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta e al regolare traffico veicolare; la verifica, da parte degli amministratori e proprietari di immobili, degli alberi, delle grondaie, dei tetti e terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture. Ultimo aggiornamento: 18:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA